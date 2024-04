María Fernanda Aristizábal, presentadora del ‘Desafío’, padece de extraño síndrome

María Fernanda Aristizábal es cada vez más reconocida entre el público colombiano. Y es que, después de representar al país en Miss Universe 2022, debutó como presentadora de televisión en el Desafío XX, concurso del canal Caracol que cumple 20 años en 2024.

Sin embargo, la exitosa carrera de esta mujer quindiana no genera, según ella, las emociones y sentimientos que debería, y todo por una particular razón: padece de un extraño síndrome.

María Fernanda Aristizábal es comunicadora social y periodista de profesión. Fotografía por: Instagram María Fernanda Aristizábal

El síndrome que padece María Fernanda Aristizábal

En una entrevista con Lo sé todo, la joven de 26 años admitió que, desde niña, enfrenta un fenómeno psicológico que, aunque suene poco extraño, suele ser más común de lo que se cree.

Se trata del síndrome del impostor, el cual afecta a individuos de todas las profesiones y niveles de éxito. Fue identificado por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes, quienes observaron que ciertas mujeres exitosas no se sentían merecedoras de sus logros y temían ser descubiertas como fraudes.

“No soy experta en el tema, pero a través de lo que yo he vivido con mi experiencia, no sé si me lo debo diagnosticar o si se diagnostica o no, pero yo digo que lo tengo porque me ha pasado en diferentes momentos muy importantes de mi vida que lo pongo todo en duda”, explicó María Fernanda Aristizábal.

Vea también: Carmen Villalobos saldría de ‘El final del paraíso 2′ por su sueldo: cobra una fortuna

“Digo que tengo síndrome del impostor porque, siendo reina, siendo modelo, estudiando mi carrera de comunicación social, ha estado super presente en mi vida la duda”, agregó la presentadora del Desafío XX.

¿Qué enfrenta María Fernanda Aristizábal al padecer el síndrome del impostor?

Este síndrome se caracteriza por la incapacidad de internalizar los éxitos personales y la atribución de estos a factores externos, como la suerte o el esfuerzo excesivo, en lugar de reconocer las propias habilidades y competencias.

A pesar de las evidencias externas de su competencia, las personas con síndrome del impostor permanecen convencidas de que son un fraude y temen que eventualmente alguien descubrirá la ‘verdad’ sobre sus habilidades. Justamente lo que explicó María Fernanda Aristizábal en su charla con Lo sé todo.

Te puede interesar: Shakira anunció las primeras 14 fechas de ‘Las mujeres ya no lloran world tour’

Las causas de este síndrome pueden ser variadas, incluyendo dinámicas familiares o estereotipos de género, así como la presión social o profesional. No es exclusivo de las mujeres; afecta a hombres y mujeres por igual. Aunque no se considera un trastorno clínico, puede llevar a la ansiedad y la depresión si no se aborda adecuadamente.

Para superar el síndrome del impostor, los expertos sugieren estrategias como hablar sobre los sentimientos con mentores o colegas, reconocer y aceptar los propios logros, y entender que es normal no saber todo y que todos cometen errores. La autoaceptación y el desarrollo de una mentalidad de crecimiento son clave para superar estos sentimientos de fraude y para valorar y aceptar los propios éxitos.