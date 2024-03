María Cecilia Botero habló sobre los problemas económicos que ha enfrentado

María Cecilia Botero es una de las actrices más importantes del país. Su legendaria carrera en la televisión nacional, caracterizada por su participación en producciones como Bolívar, el hombre de las dificultades, Lejos del nido y La vorágine, ha hecho que su nombre sea completamente imborrable de la memora de los colombianos.

Recientemente, en una entrevista con la revista Semana, la antioqueña se refirió a su vida artística, a lo que se encuentra haciendo en la actualidad y a las dificultades que ha tenido que atravesar en medio de un mundo tan competitivo y difícil como el de las artes escénicas.

Dentro de lo que reveló estuvo el tema de sus finanzas, aquellas que se han visto afectadas por diferentes decisiones laborales que tomó en algún momento. Aseguró que las personas tienen un imaginario equivocado de la vida de los actores, pues muchos creen que ser un actor famoso es equivalente a tener mucho dinero.

María Cecilia Botero habló de su difícil situación económica

“La imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18. La verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar, entonces debemos ser muy juiciosos para seguir subsistiendo. Pero no me quejo”, relató la intérprete que, además, prestó su voz al personaje de la abuela en la primera película de Disney inspirada en Colombia llamada Encanto.

Según mencionó, a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse a la inestabilidad financiera, y reveló que, en gran parte, esto se ha debido a sus ganas de querer explorar otros territorios de su profesión, entre ellos, la producción.

“He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas. Pero aprendí que zapatero a tus zapatos, solo sé ser actriz”, reiteró.

En la actualidad, María Cecilia está al frente de una campaña de la Unicef. En aquella institución se ha convertido en la vocera de ‘Legado solidario’.