Mari Manotas tomó ‘decisión extrema’ para evitar caer en una crisis económica

En marzo del 2022, Mari Manotas confirmó su divorcio con el comediante que le da vida al personaje de Juanpis González, Alejandro Riaño. Tras un largo rato de rumores, la caleña, confirmó que el amor romántico con el padre de sus hijos, Antonio, Agustín y Matilde, había llegado a su fin, por lo que tomarían distancia pero mantendrían una relación amable por el bienestar de su familia.

“Para acabar con los chismes y rumores hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros tres hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, reveló ella misma a través de sus redes sociales.

Además de la ruptura amorosa por la que se volvió noticia en el país, la empresaria se ha hecho popular por el contenido que comparte en redes sociales y, recientemente, impactó a sus seguidores con la extrema decisión que tomó.

En un video compartido a través de su TikTok, la vallecaucana mostró que decidió deshacerse de todas sus tarjetas de crédito para evitar seguir gastando. Cortó y destruyó por completo todas las herramientas que tenía para hacer compras sin necesidad de usar dinero en efectivo.

¿Qué hizo Mari Manotas con sus tarjetas de crédito?

“Amigos, a problemas extremos, soluciones extremas, corté todas mis tarjetas de crédito, no puedo, o sea de verdad, soy terrible, no les cuento ni en qué me terminé gastando la plata hoy”, mencionó Maria Alejandra mientras mostraba los trocitos de plástico que había picado.

“Acabo de cortar todas mis tarjetas de crédito y la de ahorros de la empresa para no gastarme los ahorros que tengo, que al final son mis ahorros, en un mes hablamos sobre este tema a ver qué paso”, añadió.

En los comentarios de la publicación, algunas personas se rieron de la determinación de Manotas y aseguraron sentirse identificadas con ella. Por el otro lado, hubo quienes la criticaron y aseguraron que les parecía preocupante que no pudiera controlar sus impulsos para gastar.