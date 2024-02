Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, confirmó cuál fue el día exacto de su separación

Mari Manotas, en marzo del 2022, confirmó lo que muchos sospechaban: su divorcio con el comediante que le da vida al personaje de Juanpis González, Alejandro Riaño. La caleña, que tuvo tres hijos con el bogotano, Antonio, Agustín y Matilde, confesó, en su momento, que el amor romántico se había terminado porque tanto ella como su entonces esposo estaban direccionando sus vidas hacia caminos distintos.

“Para acabar con los chismes y rumores hoy queremos contarles que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar la relación de pareja. Sin embargo, del amor que nos tenemos están nuestros tres hijos a los que siempre vamos a cuidar y amar. Solamente entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos y acompañarnos como padres y amigos. Con amor les pedimos mucha prudencia y respeto frente a esta decisión”, reveló ella misma a través de sus redes sociales.

Luego de la sonada separación, a los dos se les ha visto viviendo sus vidas por aparte, trabajando en sus proyectos y saliendo con nuevas personas. Mientras que el también actor ha decidido mantener su nueva relación en privado, la arquitecta se ha mostrado feliz con actual novio, Alejandro Calderón.

¿Cuándo se divorciaron Mari Manotas y Alejandro Riaño?

Recientemente, la empresaria se refirió, otra vez, a su divorcio. En esta ocasión, aprovechó la entrevista que le dio a Tatiana Franko, para el podcast Vos Podés, y reveló detalles inéditos del final de su matrimonio con el humorista. La modelo manifestó, en su charla con la presentadora, que se separó de Alejandro Riaño el mismo día que se casaron.

“La firmada del divorcio fue el mismo día que nos casamos.Yo dije: ‘Dios le manda a uno señales’”, mencionó entre risas. De acuerdo con las publicaciones de Instagram de ambos, el día de la boda habría sido el 19 de mayo del 2019.

En la conversación, la creadora de contenido también habló de su actual relación, y aseguró que fue difícil para ella comenzar la relación que tiene hoy en día, pues llegó a sentirse observada.

“A mí me daba pena salir porque yo me sentía como mirada, yo sentía que le estaba siendo infiel a mi ex. Como que yo decía: ‘la gente me está mirando, va a decir ¿esta vieja qué? y con tres hijos, y con otro man. ¿Qué?’. O sea, yo era todo en la casa. Siempre me hacía la huevon* y decía: ‘no, pidamos domicilio’”, relató, antes de mencionar que siente que se encuentra en el mejor momento de su vida.