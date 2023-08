Margarita Rosa de Francisco regresó a Twitter: “he estado de incógnita”

Una de las famosas más activas de las redes sociales en Colombia es Margarita Rosa de Francisco. Desde que se alejó de la televisión, la actriz, escritora y presentadora, se enfocó en interactuar con la comunidad digital, algo que le terminó gustando mucho y que ha disfrutado en los últimos años.

Margarita Rosa de Francisco. Fotografía por: Instagram - Margarita Rosa de Francisco

Después de ser muy activa, especialmente en su cuenta de Twitter, Margarita desapareció de repente. Por supuesto, sus seguidores no lo pasaron desapercibido y comenzaron a preguntarle el motivo.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco se había alejado de las redes?

Aunque la presentadora se alejó de Twitter e Instagram, no lo hizo de su cuenta de TikTok. En esa red social, la famosa publicó un video en enero de este año explicando la razón de su ausencia. “Abrí mi cuenta de Twitter en 2009. Me parecía muy entretenido aquello de tratar de decir lo más posible con una cantidad limitada de caracteres. Como ejercicio de raciocinio, ingenio y escritura era una diversión y, por supuesto, también directa con gente de todo el mundo. Por medio de esa red, en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí. No soportaba más la reactividad mía y la de los demás.”, sostuvo.

Mensaje con el que Margarita Rosa de Francisco volvió a Twitter

Después de más de seis meses de ausencia, retomó su cuenta que dejó de llamarse Twitter por X. En su cuenta escribió: “Hola”. El breve mensaje tuvo más de 3 mil likes y 272 reposts. Sus seguidores le dejaron mensajes, algunos expresando su felicidad por su regreso, mientras que a otros no les agradó tanto. “Te extrañaba Margarita, qué bueno que regresaste”, “bienvenida de vuelta, te extrañamos”, “bienvenida otra vez a la lucha por la dignidad por esta red”, “lo importante es también que podemos tener diferencias y aun así estar en paz”, “se hubiera quedado donde estaba”.

Ese no fue el único mensaje que la actriz escribió. Horas después, agregó: “imagínense que he estado todo este tiempo aquí en X de incógnita con una cuenta de un solo seguidor. Yo toda feliz y rabiosa comentando a diestra y siniestra desde mi anonimato y cómo les parece que me la cerraron ayer porque le dije al innombrable que nos dejara descansar”, dijo.