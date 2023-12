Marcelo Cezán y Michelle Gutty celebraron 12 años de haberse convertido en novios

Marcelo Cezán y Michelle Gutty se han convertido en ejemplo para miles de fanáticos que admiran su historia de amor, pues juntos han logrado sobreponerse a los problemas y a los comentarios de quienes han criticado su relación.

Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty presumen siempre su amor por redes sociales

¿Cuánto llevan Marcelo Cezán y su esposa, Michelle Gutty?

La pareja se casó el 19 de abril de 2017, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, y seis años después renovaron sus votos matrimoniales. Sin embargo, este 20 de diciembre celebraron 12 años de haberse convertido en novios.

Cabe recordar que Cezán y Gutty se conocieron un 16 de diciembre de 2011. Casi que fue amor a primera vista, teniendo en cuenta que a los cuatro días decidieron comenzar una relación amorosa que, hasta el día de hoy, continúan alimentando con actos y palabras de amor.

De hecho, en medio de esta celebración, Michelle Gutty le dedicó a Marcelo Cezán, al que le dice ‘Pitopa’ de cariño, un tierno mensaje en el que recordó parte de lo que han vivido juntos:

“Solo puedo mirarte y agradecerle a Dios todo lo que he crecido a tu lado, y todo lo que hemos superado juntos, amado juntos y embarrado también (...) También te pido perdón porque me gustaría ser la esposa perfecta, pero no lo soy, aun cuando sé que para algunas cosas sí. Seguramente me seguiré equivocando, aunque cada vez menos, pero de algo puedes estar seguro y es que te amo y eres lo mejor que me ha pasado en la vida ¡No me arrepiento jamás de estar a tu lado!”.

Michelle Gutty llegó para darle un vuelco a la vida de Marcelo Cezán

Como actor, presentador y cantante, este vallecaucano ha participado en exitosas producciones de televisión, radio y cine. No obstante, algunos desconocen que detrás de su sonrisa y su carisma se esconde una historia de fracaso y redención.

Su carrera en la música despegó con gran fuerza en 1992, cuando lanzó Nueve semanas y media, su primer disco, y se convirtió en una sensación musical en Colombia y otros países de la región. Después de actuar en producciones como La maldición del paraíso y Morena clara, interpretó a Enrique en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, junto a Sofía Vergara.

Sin embargo, las cosas no fueron tan bien con su segundo trabajo discográfico y esto lo sumió en una fuerte depresión, así como en el camino de los excesos. Su vida personal y profesional se vio afectada por sus malas decisiones; perdió oportunidades laborales, se endeudó, se alejó de su familia y amigos, y tuvo problemas con la justicia. En 2010 tocó fondo cuando fue detenido por un malentendido con una mujer que lo acusó falsamente de abuso sexual.

Al encontrarse en esa situación, Marcelo Cezán cambió el rumbo de su vida y hoy goza de una gran estabilidad económica y laboral, así como del gran amor de Michelle Gutty, con quien tiene un hijo llamado Fabricio.