Marcela Reyes sacó a la luz polémico secreto de Natalia París: “Eso me ofendió”

Natalia París suele ser noticia gracias a su trabajo como DJ y modelo, pero en otras ocasiones también lo es por cuenta de algunas situaciones polémicas. Tal y como la que protagonizó en horas recientes, tras conocerse las escandalosas declaraciones que entregó la influenciadora Marcela Reyes.

Marcela Reyes y Natalia París. Fotografía por: Cortesía Marcela Reyes - Revista Vea

Marcela Reyes echó al agua a Natalia París

A través de ‘la caja de preguntas’ de su cuenta de Instagram, la influenciadora se animó a resolver las dudas más frecuentes de su numerosa comunidad de seguidores. Fue entonces cuando recibió el siguiente interrogante: “¿Qué famosos te ha decepcionado?”

Por sorpresa para su público, la también DJ y exparticipante de Survivor: la isla de los famosos expuso la amarga experiencia que vivió con Natalia París, cuando la descubrió hablando mal a sus espaldas.

De acuerdo con Marcela Reyes, tenía una “relación cordial” con Natalia París y llegaron a ser convocadas para presentarse en un mismo escenario. Sin embargo, todo cambió el día que escuchó a la modelo paisa despotricando de su trabajo en las consolas y del género que representa.

“Un par de veces nos vimos en eventos y tuvimos shows juntas en un evento en Cartagena, pero hace dos años me mostraron un audio de ella en el cual se refería de manera déspota hacia mí, sobre todo a mi carrera como DJ y a la guaracha como tal. Ella decía: ‘Yo qué me voy a presentar al lado de esa guarachera. A mí me ha costado mucho mi carrera’. Mejor dicho, como bajándome a mí, como mirándome por encima del hombro y a mí eso me ofendió”, contó ‘La reina de la guaracha’.

“Una mujer de casa, tranquila, juiciosa y trabajadora, porque a mí no me ven quitándole por ahí el marido a nadie o metiéndome con hombres ajenos, ni nada de esas cosas, como para que me quieran ver por encima del hombro. Entonces, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra ¡Aquí uno no se puede creer más que nadie!”, concluyó Marcela Reyes sobre Natalia París, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

La experiencia de Natalia París con los hongos

Hace varios meses, le preguntaron a la antioqueña si en algún momento de su vida había probado alguna sustancia alucinógena y ella, sin rodeos, aseguró que siempre ha sido “muy curiosa” con esos temas, por eso se dio la oportunidad de vivir la experiencia.

Consciente de su influencia como figura pública, la paisa explicó que el consumo de estas y otras sustancias se debe realizar “con mucha responsabilidad”, pues advirtió que los efectos son diferentes en cada una de las personas.

Para concluir su respuesta, Natalia París mencionó que también ha ingerido bebidas consideradas sagradas, como el yagé, el DMT y la ayahuasca.