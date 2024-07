Marcela Reyes delató al papá de un alcalde que la “manoseó” en pleno escenario

Además de su labor como influenciadora, Marcela Reyes se gana la vida como DJ de música electrónica y es conocida como ‘la reina de la guaracha’. Sin embargo, por cuenta de esta profesión ha tenido que lidiar con algunas situaciones incómodas, como la que vivió con el papá de un alcalde.

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores con esta inesperada revelación. Fotografía por: Instagram Marcela Reyes

¿Qué le pasó a Marcela Reyes?

En una charla con Telemundo Entretenimiento, la figura de redes sociales dio a conocer que el cantante B King, su esposo, no suele acompañarla a los shows que brinda porque le molestan aquellos hombres que intentan sobrepasarse con ella.

“Es un poco celoso. Cuando hay hombres que lo cogen mucho a uno para tomarse una foto, eso a él no le gusta”, aseguró la también exparticipante de Survivor: la isla de los famosos, reality show del canal RCN.

Fue entonces cuando Marcela Reyes recordó el incómodo momento que vivió recientemente, cuando un hombre se subió al escenario donde ella estaba tocando y le tocó de forma indebida. El agresor resultó ser el padre del mandatario local que la contrató para dicha presentación.

“Me pasó en un show en vivo que se subió el papá de un alcalde y yo estaba tocando, cuando sentí fue que me cogió los senos. Yo no sé cuántos miles de personas había en el show, pero paré todo, le dije ‘respétame’ y me bajé”, concluyó ‘la reina de la guaracha’, aunque se reservó los detalles que pudieran dejar al descubierto la identidad del político en cuestión o la de su familiar.

La tragedia a la que Marcela Reyes sobrevivió

El 25 de enero de 1999 un fuerte terremoto sacudió a la ciudad de Armenia y dejó más de 1.100 víctimas mortales, así como otros miles de damnificados, entre ellos la conocida DJ, quien era una niña de 9 años en ese momento.

En unas historias que publicó hace tiempo a través de Instagram, Marcela Reyes recordó aquella tragedia y advirtió que se salvó por “un milagro de Dios”.

“Imagínense que preciso en ese momento, me dio por irme a bañar en vestido de baño al tanque reserva de mi casa. Entonces cuando el terremoto empezó, como estaba en la parte superior de la casa, todo se desparramó y todo se cayó, pero yo quedé encima de los escombros (...) El barrio donde yo vivía era La Brasilia nueva que tuvo más muertos en el terremoto”, fue parte del relato que compartió con sus millones de seguidores.