Marcela Reyes defendió a Andrea Valdiri y expuso secreto de Felipe Saruma

La ruptura entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma continúa dando de qué hablar y, en esta ocasión. la encargada de revivir el tema fue Marcela Reyes. Por sorpresa para quienes la siguen en Instagram, la DJ defendió a la barranquillera de las ácidas críticas que recibe y, de paso, expuso un secreto muy bien guardado del creador de contenido.

Te puede interesar: Melissa Cure, reina del Carnaval de Barranquilla, se fue de Colombia ¿Qué pasó?

¿Qué dijo Marcela Reyes de Andrea Valdiri?

La antioqueña de 34 años realizó una dinámica de Instagram conocida como ‘la caja de preguntas’, por medio de la cual resolvió las dudas de sus más curiosos seguidores.

Algunos, por ejemplo, quisieron saber sobre su relación con Andrea Valdiri, teniendo en cuenta que se les vio juntas en la boda de ‘La Tremenda’, aun cuando no suelen mostrarse muy cercanas en otros espacios.

“Me cae súper bien y hace muchos años nos conocemos. No somos íntimas amigas, pero a mí me cae súper bien”, confesó Marcela Reyes.

Marcela Reyes y Andrea Valdiri Fotografía por: Instagram Marcela Reyes - Instagram Andrea Valdiri | Edición: Revista Vea

El secreto que Marcela Reyes expuso de Felipe Saruma

Otra de las preguntas que recibió la DJ fue sobre un comentario que hizo de Felipe Saruma en el matrimonio de ‘La Tremenda’. Y aunque algunos pensaron que no iba a decir nada al respecto, aprovechó para una contundente respuesta.

Según Marcela Reyes, son injustas las críticas que ha recibido Andrea Valdiri por mostrar cómo disfruta su soltería desde que se separó de su exesposo:

“Lo que dije de Felipe en la tarima, pues es la verdad (...) Yo tengo algo por decir, y es lo siguiente. Muchas veces, cuando tenemos una ruptura, nos tiran mucho más a nosotras las mujeres, pero es que los hombres son muy morrongos”.

Por último, ‘La reina de la guaracha’ (como se le conoce a la DJ) expuso un secreto que Felipe Saruma se tenía muy bien guardado y, además, advirtió que él no es como se muestra en redes sociales.

“Por ejemplo, a mí de fuentes me ha llegado que Felipe se hace unos parties (fiestas), que hace apagar hasta el celular ¿Y como se muestra en redes? En cambio, Andrea Valdiri es más espontánea. Si ella sale a bailar lo muestra y a la gente eso le choca... les choca que uno sea espontáneo. Y a veces a los hombres son morrongos, ustedes no pueden creer siempre lo que se muestra en redes”, concluyó.

Vea también: “No me quiero morir”: presentadora de ‘La Kalle’ sufrió accidente de tránsito y contó los impactantes detalles

Las palabras de Marcela Reyes no tardaron en generar reacciones divididas a través de redes sociales. “A Marcela no le gusta que hablen de su familia o de su pasado, pero véala hablando de cosas que no sabe ni ha visto”, ”no es necesario que opaques a Saru para querer brillar con la Valdiri”, “tienes razón, los influenciadores son personajes que aparentan ante una cámara” y “uno ya no sabe ni a quién creerle”, fueron algunas de las opiniones que suscitó la paisa.