Marcela Reyes consideró el suicidio, ¿por qué?

Marcela Reyes es conocida como ' la reina de la guaracha’ y se ha destacado como Dj. La artista, que tiene a su nombre un sello discográfico llamado High Beats Records, ha lanzado canciones de reconocimiento nacional e internacional como Pico y chao y No te vayas. La productora, de 33 años, además, es una relevante figura en redes sociales, espacios en los que acumula más de tres millones de seguidores.

La enfermedad que atacó a la mamá de Marcela Reyes

Recientemente, en una entrevista con La Red, confesó que, en algún momento de su vida, vivió una fuerte tristeza que la llevó a pensar en quitarse la vida. Marcela mencionó que el cáncer de mama que sufrió su progenitora, la llevó a la desesperación.

Marcela Reyes comentó que quiso quitarse la vida en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué le pasó? Fotografía por: Instagram

“La hacen la cirugía, le retiran un pedazo de seno, pasa lo de mi papá (la separación de él y su mamá) y los médicos me decían ‘tu mamá está muy mal’. Tuve un sentimiento horrible de ‘¿qué hago? ¿salgo y me le tiro a un carro?’. Creo que ha sido el único momento en que he sentido ganas de quitarme la vida”, mencionó en su charla con ese medio de comunicación.

La separación de los padres de Marcela Reyes

La Dj recordó que le imploró a su madre que resistiera porque no quería perderla ni quedarse sola. “Mamá, tienes que pararte muy fuerte. Necesito que pongas toda tu voluntad. Yo sé que es muy duro todo lo que estás sintiendo por mi papá. Pero tú no puedes ser egoísta, porque yo no tengo a nadie más en la vida, solo a ti”, rememoró al hablar del duro momento.

La separación de sus padres fue un duro golpe para Marcela y su familia. Reveló que la relación terminó de sus papás terminó y su progenitor decidió irse para comenzar su vida amorosa con otra mujer.

“Me mandaron una foto de mi papá casándose. A mí mamá no le habíamos dicho que se había casado, ella ya sabía que se había ido con otra mujer. Pero ella tenía la esperanza de que volvería en algún momento”, manifestó.