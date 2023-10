Una millonada: Marcela Reyes reveló cuánto cobra por una historia de Instagram

Marcela Reyes es una de las DJ colombianas más populares en la actualidad. Su nombre alcanzó notoriedad a nivel nacional en el 2019, cuando se vio involucrada en un incidente con su expareja, quien, aparentemente, le fue infiel con alguien muy cercano.

La antioqueña, que logró posicionar su nombre como modelo, empresaria, DJ e influencer, polarizó la opinión de los cibernautas con el video donde le reclamaba a su entonces pareja y a la persona que estaría involucrada con él.

Marcela Reyes fue una de las participantes de ‘Survivor, la isla de los famosos’. La DJ de 33 años impacta con su figura. Fotografía por: Instagram

Entrevista de Marcela Reyes en Los 40 Principales

Recientemente, la multifacética paisa fue una de las invitadas especiales al show matutino de Los 40 Principales de Bogotá. Durante la conversación con el staff de la emisora, Marcela mencionó varios aspectos desconocidos de su vida personal y profesional.

Relación de Marcela Reyes de Epa Colombia

“No soporto a Epa Colombia. Le he dado la oportunidad varias veces de ser amigas y entablar una bonita relación, pero la verdad, no se ha podido (…) Una vez estábamos en mi casa, en Medellín, y se portó muy mal. Fue muy indiscreta y mal educada. Grabó una conversación personal y casi me mete en serios problemas”, afirmó la artista.

En medio de la conversión, la DJ señaló que en su adolescencia probó una que otra sustancia psicoactiva; sin embargo, fue muy enfática en señalar que eso fueron actos del pasado, pues hoy día no consume nada.

¿Cuánto cobra Marcela Reyes por una historia en Instagram y un show musical?

“Estoy cobrando seis millones de pesos por una historia de Instagram y por un show, bien bueno, cobró entre treinta y cincuenta millones de pesos; obviamente, todo depende de dónde sería, el tipo de show musical que desean y el tiempo que quieren que esté en el toque (…) mi show es una cosa muy bacana, pues cantó, bailo e interactuó full con la gente”, señaló Marcela Reyes en medio de la entrevista con Los 40 Principales.