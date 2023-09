‘Marcela’, de ‘Betty la fea’, contó quién fue la invitada más difícil en el ‘set’

Natalia Ramírez, la actriz que dio vida a Marcela Valencia, la novia de Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, se convirtió en uno de los personajes que más generaba emociones entre los fieles seguidores de la icónica telenovela de Fernando Gaitán.

La bogotana, quien se disputaba con Betty el amor de don Armando, vivió miles de anécdotas gracias a ´Marce´, a quien muchos odiaban porque estaban a favor de la asistente de presidencia de Ecomoda. Precisamente de ese tiempo, la artista, en entrevista con Telemedellín, recordó cuál de los famosos personajes que participaron como invitados de la telenovela, fue el más difícil.

Ramírez, quien estuvo en el canal mencionado con Julio César Herrera, Freddy, en Yo soy Betty, la fea, coincidió con su compañero de set al elegir a una Miss Universo.

“¿Cuál fue el invitado con el que más sufrieron?”, preguntó el conductor del programa. “¿Con el que más sufrimos? Yo creo que Cecilia Bolocco”, dijo Herrera, mientras Natalia, que estuvo de acuerdo con las palabras de su colega, procedió a explicar la elección. “La señora estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante, se le cayó al inodoro (...) tocó traer el plomero, desmontar y se perdió el diamante, y esa señora lloró, madreó”, añadió.

Según reveló Natalia Ramírez, la estrella invitada tuvo un percance con una costosa piedra preciosa. Fotografía por: Marcelo Hernandez

El actor complementó la anécdota contando que, además, la producción tuvo que hacer un especial de 40 minutos, donde la chilena era Betty, la fea. “Es que ella quería contar esa historia de ella había sido el patito feo y termino siendo Miss Universo. Entonces tuvo a Fernando como 6 horas...”

¿Quién es Cecilia Bolocco?

Cecilia Carolina Bolocco Fonck es la única Miss Universo que ha tenido Chile. La nacida en Santiago conquistó el título en mayo de 1987. Cuando entregó la corona, en 1988 comenzó su carrera como presentadora en Porque hoy es sábado. En su trayectoria están Ocurrió así, La buena vida, La noche de Cecilia y las trasmisiones del Festival de Viña del Mar y Teletón. Con la telenovela Morelia incursionó también incursionó en la actuación. Bolocco se ha casado en tres ocasiones, la segunda de ellas, con el expresidente argentino Carlos Menem, padre de su hijo Máximo Saúl.

En el año 2000 fue invitada participar en Yo soy Betty, la fea, desarrollado el papel de ella misma. Dentro de sus escenas más icónicas que realizó en la novela colombiana estuvo aquella en la que consolaba a Betty, quien estaba destrozada por su relación con Armando Mendoza.

“El dolor no tiene rostro, no discrimina, yo también he llorado como usted, a mí también me destrozaron el alma (...) pensé que nunca mejoraría. Aunque no me crea, sé muy bien cómo se siente, Betty. Por muchos años también fui patito feo”, dijo la también modelo en la escena que grabó con Ana María Orozco.