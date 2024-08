Marc Anthony en su emotivo concierto en Bogotá: “Estoy en familia, estoy en casa”

Marc Anthony regresó con su público en la capital colombiana, el salsero de 55 años, nacido en Nueva York, padre de 7 hijos, ganador de 4 Grammy Awards y 8 Latin Grammy Awards, entre otros múltiples reconocimientos mundiales, tocó el escenario del coliseo Med Plus, en la vía a Cota, donde lo esperaban más de 13000 seguidores para cantar con él en una fría noche bogotana, pero llena de salsa.

A las 10:20 p.m. con un impresionante intro, y con Pa´lla voy comenzó el encuentro de Marc Anthony con el público. “Gracias, los veo, de acá se ve todo, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta noche”, saludó y enseguida arrancó suspiros a sus admiradoras con un sonoro beso: ese “muaaaaa”, acompañado del signo del corazón que formó con sus manos hizo que los gritos y aplausos se multiplicaran al doble. “Esta noche vamos a cantar un poquito de todo, en la tierra de las mujeres más bellas del mundo. Ando inspirado, feliz, contento”.

De inmediato y con Valió la pena, arrancó la fiesta, que prosiguió con temas como Y hubo alguien. En el remate, con Hasta ayer, Marc Anthony, esposo de la exreina Nadia Ferreira, hizo gala de toda su capacidad interpretativa, que complementó a la perfección Mario Uribe, su guitarrista.

Besos, corazones, complicidad y música: Marc Anthony se sintió en familia. Fotografía por: Marc Anthony

Con salsa, Marc Anthony calentó la noche bogotana

En la noche del Med Plus, el artista gritó, emocionó con sus característicos movimientos de cadera, aplaudió y les dijo a los asistentes que no dejaran de bailar. Fue tan grande su emoción, que no dudó en expresarles, “estoy un poquito nervioso, pero nada que ver, estoy en familia, estoy en casa”, expresó con total confianza, antes de los primeros acordes de Ale Ale, “si la conocen, cántela conmigo y deséeme lo mejor”.

Con Historia Tour 2024, su gira musical que comenzó en Washington, en febrero, el hijo de Felipe Muñiz y Guillermina Rivera, que había prometido llevar a su gente a un viaje por su discografía, cumplió. Temas clásicos como Tengo tanto miedo de perderte, Flor pálida y Tu amor me hace bien fueron un sonoro recorrido por las etapas musicales de Marc Anthony, quien apreció, desde el escenario, como el público se entregaba por completo. Vinieron luego Qué precio tiene el cielo, Te conozco bien y con Parecen viernes cerró su show. Pero el público no aceptó que se fuera y con gritos de ¡otra! ¡otra! le pidió más…y Marc, feliz, estaba listo para regresar. Aunque prometió una canción, se despidió con dos, Tu amor me hace bien y Vivir mi vida.