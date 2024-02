¿Marbelle y su novio Sebastián Salazar terminaron? La cantante rompió el silencio

Marbelle es una de las cantantes más comentadas del país, no solo por sus canciones, sino también por algunas polémicas que ha protagonizado a lo largo de su vida.

Marbelle Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

La artista se ha destacado, entre otras cosas, por ser directa y decir lo que piensa sin mucho rodeo, dividiendo las opiniones en redes sociales. Sin embargo, en cuanto a su vida privada, prefiere ser más reservada.

¿Qué pasó con Marbelle y su novio Sebastián Salazar?

Marbelle y Sebastián Salazar llevan más de 8 años juntos, pero pocas se muestran en redes sociales. De igual manera, públicamente han hablado muy poco de su romance que al principio recibió muchas críticas por la diferencia de edad.

Recientemente, la cantante concedió una entrevista para el programa Lo sé todo, del Canal 1, donde explicó qué pasó con su novio, pues desde hace mucho tiempo, no se ha vuelto a dejar ver con él.

De acuerdo con lo que dijo, desmintió estar soltera, afirmando que está muy feliz con el futbolista, pero que decidieron mantener su relación al margen de las redes, debido a tantas críticas que recibían.

“No estoy sola, todavía no. Llevo 8 años con Sebastián, estamos tranquilos. Lo que pasa es que yo trato de mantener mi relación al margen de los medios y de las redes, pero él está tranquilo, yo estoy tranquila, todo está bien”, reveló.

¿Cuántos años tiene Marbelle?

Los famosos han recibido múltiples críticas por la diferencia de edad, pues la intérprete de Adicta al dolor tiene 44 años, mientras que el futbolista 28. Ese detalle ha dividido las opiniones de los internautas, sin embargo, para la pareja eso nunca ha sido un problema, por el contrario, cuando aparecen juntos demuestran estar muy enamorados, haciéndole frente a los malos comentarios.

¿Por qué Marbelle y su novio Sebastián Salazar no se han casado?

Marbelle y Sebastián llevan casi una década juntos, y aunque tienen detractores, también cuentan con un gran número de personas que los apoya; de hecho, algunos seguidores les han pedido que se casen para que consoliden su amor.

“Son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado por eso, porque hemos estado tan bien, que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”, dijo en una oportunidad en diálogo con La Red.

De igual manera, la artista reveló que su relación ha sufrido muchos cambios. “Tuvimos que aguantarnos mucho ‘bullying’ y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”.