Mara Cifuentes se hizo una cirugía de “feminización facial”

Tras su participación en La agencia: Batalla de modelos, reality del canal Caracol, Mara Cifuentes ganó un alto reconocimiento en la industria de la moda nacional e internacional. Tras su salida del programa, que buscaba al mejor modelo del país, comenzó a recibir llamados de diseñadores de otras latitudes que querían tenerla en sus campañas.

La joven de 28 años no solo llamó la atención por su evidente belleza, sino también porque puso sobre la mesa del debate público un importante tema: el del respeto hacia la diversidad sexual en el país. Mara Cifuentes es una mujer trans que hizo hablar a los televidentes del programa acerca de la existencia de más identidades y de la aceptación de las mismas.

¿De qué se operó Mara Cifuentes?

Recientemente, la modelo les contó a sus seguidores que había decidido someterse a una cirugía maxilofacial. El procedimiento consiste en feminizar los rasgos de su cara.

“Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente’”, contó ella a través de videos publicados en sus redes sociales.

¿Por qué se operó Mara Cifuentes?

Según se supo, la cirugía se realizó el 18 de octubre, y en este momento se encuentra en proceso de recuperación. De acuerdo con lo que comentó Cifuentes, el procedimiento estético le permitirá sentirse mucho más cómoda con su apariencia física.

“Es algo que me da disforia y las cosas que he hecho para esta transición, y para mí, siempre me han traído autoestima, felicidad, momentos inolvidables, tanto que he vivido mis sueños, literalmente como los quería, en la identidad que es. Es algo que nos cambia la vida”, reiteró.

A través de un comunicado, Mara detalló que la decisión la tomó desde el amor a la transición que ha adelantado en los últimos años. Aseguró que es un paso más en la búsqueda de identidad que ha venido desarrollando para sentirse en el lugar correcto para ella.

“Espero sirva de inspiración a otras personas que están pasando por lo mismo para que se sigan armando de valor y para que le sigamos demostrando al mundo de lo que estamos hechas, de decirles que también somos mujeres fuertes y trabajadoras y no solo objetos. Esta más que una cirugía estética, puede cambiar vidas”, añadió en el texto que compartió con sus seguidores.