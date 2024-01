Mara Cifuentes se disculpó con su cirujano: “No pensé bien en mis palabras”

Mara Cifuentes se convirtió en una de las personalidades más populares de la televisión colombiana en el 2019, cuando hizo parte de La agencia: batalla de modelos, programa del canal Caracol. No solo su belleza impactó a quienes eran seguidores del reality, sino que también puso a los televidentes a hablar de diversidad sexual.

La antioqueña logró poner sobre el debate público la importancia del respeto hacia todas las personas sin importar su identidad u orientación sexual, por lo que su presencia en el programa rompió varios esquemas. Además de ganar gran popularidad en redes sociales, Mara consiguió varias oportunidades dentro de la industria, en Colombia y en Estados Unidos.

En octubre del 2023, se hizo pública información que señalaba que la modelo había decidido someterse a una cirugía de feminización de rostro, procedimiento que la acercaría más a la apariencia física que quiere lograr.

Mara Cifuentes se arrepintió de su cirugía de feminización facial

Aunque todo iba bien, hace días la nacida en Estados Unidos mencionó que no había quedado contenta con los resultados. “Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy (...) Mi registro cambió mucho de una manera que nunca pedí y no quería. Yo trabajo con mi cara y aún es un proceso para aprender a vivir con esto (...) No quiero ocultar nunca jamás cómo me siento. Expresarlo me hace sentir mejor”, comentó, al tiempo en que compartió fotografías en la que, según ella, sus cejas se veían diferentes.

Ahora, luego de hacer públicas sus quejas, Mara publicó un video donde ofreció excusas al cirujano que la operó, pues aseguró que su cara ya se está recuperando y que todo volvió a la normalidad. Mencionó que había cometido el error de hablar tan pronto y que su objetivo no era desprestigiar al profesional que la había intervenido.

“Estoy demasiado feliz, mi cejita recuperó la forma que era lo que me tenía súper desesperada. Estoy viendo el resultado y me está gustando mucho, creo que de verdad tenía que tener más paciencia, me desesperé porque ha sido una montaña rusa de emociones y dije me dañé (...) siento que de verdad no pensé bien en mis palabras, no voy como justificar con mi salud mental (...) a veces la pierdo, necesitaba decir esto y pedirle públicamente disculpas al doctor Ricardo por en algún momento haber dudado de su excelente trabajo”, señaló.