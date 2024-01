Mara Cifuentes, arrepentida de su cirugía de feminización: “Extraño mi vieja cara”

Mara Cifuentes es conocida en Colombia gracias a su participación en Colombia’s next top model y La agencia: batalla de modelos, así como por las diferentes polémicas que ha protagonizado a lo largo de los últimos años.

Esta modelo trans se ha sometido ha varias cirugías estéticas para lucir cada vez más femenina. Sin embargo, su ultimo procedimiento no dejó los resultados esperados y ahora está arrepentida.

Mara es consciente de la evolución que ha tenido el país con respecto a la comunidad LGBTIQ+ y los espacios que cada vez son más frecuentes, más grandes, más fuertes. Fotografía por: Cortesía

Mara Cifuentes se mostró afectada por su última operación

En octubre pasado, la antioqueña se sometió a una feminización facial que consistió en retocar su cara para tener rasgos más delicados.

“Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: ‘Lo quiero hacer, realmente lo quiero’”, contó ella a través de videos publicados en sus redes sociales.

Ahora, después de dos meses, Mara Cifuentes se mostró arrepentida se haber entrado al quirófano y haberse realizado dicho procedimiento estético en su cara, entre otras cosas, porque afecta su profesión como modelo.

“Me ha pesado tanto esta cirugía que voy a tener que borrar mis fotos de antes, porque cada vez que las veo me recuerda lo estúpida que soy (...) Mi registro cambió mucho de una manera que nunca pedí y no quería. Yo trabajo con mi cara y aún es un proceso para aprender a vivir con esto”, comentó.

Entre los principales errores que hubo en el procedimiento, Mara Cifuentes resaltó una modificación que le hicieron en la cuenca del ojo, aun cuando solicitó previamente que no le tocaran esa zona del rostro.

“Pedí que no se hiciera porque me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente (...) No quiero ocultar nunca jamás cómo me siento. Expresarlo me hace sentir mejor”, concluyó en unas historias de Instagram que luego eliminó.

Mara Cifuentes y sus deseos de ser mamá

En una charla que tuvo con Lo sé todo, la exparticipante de La agencia: batalla de modelos aseguró que ya se ha planteado varias opciones para que todo esto sea una realidad.

“Me gustaría hacerlo. Llevo mucho tiempo usando hormonas y no sé qué complicaciones pueda tener, pero me gustaría alquilar un vientre o también existe la posibilidad de adoptar”, expresó la paisa de 29 años, quien aclaró que por el momento no tiene pareja estable y está sola.

Es clave recordar que el alquiler de vientre, también conocido como gestación subrogada, es una práctica que consiste en llegar a un acuerdo con otra mujer para que quede embarazada con un óvulo ajeno al suyo y de a luz a un bebé que, posteriormente y en este caso, sería entregado a Mara Cifuentes.

Así como la gestación subrogada está prohibida en varios países, entre esos España, Francia, Alemania, Italia y Polonia; según el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), en Colombia “no existe norma jurídica que regule la figura de la maternidad subrogada, por lo que, a partir de la misma, no se podrá de manera directa obtener la paternidad o maternidad de un menor de edad”.