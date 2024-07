Manuela Gómez reveló cuándo nace su hija Samantha: “tengo nostalgia”

Manuela Gómez se ha destacado como una de las creadoras de contenido más comentadas del país. Aunque durante un tiempo protagonizó algunas polémicas, ahora vive un giro emocionante de su vida, pues se prepara para recibir a su hija Samantha.

Te puede interesar: Adriana Lucía sorprendió al revelar: “estaba esperando trillizos”

¿Cuándo nace la hija de Manuela Gómez?

La también empresaria, ha compartido abiertamente a través de sus redes sociales su embarazo, que tuvo algunas complicaciones. Hace unas semanas reveló que estaba preocupada por la salud de su bebé pues tenía un déficit de peso.

“La bebé está muy flaca, está por debajo del promedio. Tengo que esperar 15 días para hacerme otra ecografía para saber si la bebé bajó o subió. O sea, estos 15 días son súper definitivos, porque la bebé está muy flaca y no sabemos qué puede pasar. Quería contarles porque la cosa no está muy positiva”, dijo en su cuenta de Instagram.

Afortunadamente, la influenciadora y su bebé lograron superar ese impase, y ahora se prepara para su llegada. A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, Manuela reveló que, esta semana, dará a luz a su bebita. Sus fanáticos están a la expectativa, pues han seguido el paso a paso de su embarazo.

“Con la ayuda de Dios, esta semana. Tengo nostalgia, cosita, sentimientos encontrados por muchas cosas y saber que, ay, la bebé, ya va a nacer, pronto va a nacer, Dios mío, qué susto”, aseguró.

De igual manera, afirmó estar preparando los últimos detalles para la llegada de su primogénita. “La bebé está próxima a nacer. Ando en mucho reposo. Mucha tranquilidad. Ando como nerviosita, pero muy feliz. Ando haciendo muchas cositas acá en la casa, lavándole las toallas, las cobijas, los baberos y empacando las pañaleras para el hospital. Ya me estoy preparando con todo para que nada me vaya a faltar”.

Aunque Manuela ha mostrado algunos detalles de su embarazo, también ha manifestado ser muy discreta en ciertas cosas. No obstante, tiene contemplado grabar su parto para compartirlo con sus seguidores. “Soy muy discreta, pero obviamente sí le voy a decir al ‘Gringo’ (su novio) que me haga un blogcito bien bacano de ese día para montarlo en las redes”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo pasará la dieta Manuela Gómez?

Otro de los detalles que reveló es que contrató a una enfermera para que, tras el nacimiento de la niña, le ayude.

“Yo creo que estaré uno, o dos días en el hospital, si todo marcha súper bien. Me tendrán que enseñar a canguriar a la bebé y toda la cosa, pero yo sí contraté una enfermera. Ay, no, yo no me voy a quemar las pestañas ahí de semejante manera. Yo no tengo idea de la maternidad, yo no sé eso con qué se come. Entonces contraté una amiga mía, que es enfermera, por el tiempo que la necesite, para que me ayude y me enseñe”, aseguró.