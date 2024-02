Manuela Gómez contó cuántos hijos quiere tener

El nombre de Manuela Gómez, quien se convirtió en una figura pública en la televisión colombiana en el 2012 gracias a su participación en el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele, ha sido popular en redes sociales, actualmente, gracias a la inesperada noticia de su embarazo. La exconcursante del programa de talentos reveló que está esperando a su primera hija, una niña que llevará el nombre de Samanta.

Aunque ya había sospechas acerca de la llegada de un nuevo integrante a su familia, fue hasta hace días que contó, no solo la forma en la que se enteró de que iba a ser madre, sino también el sexo de su bebé, a quien tendrá gracias a su relación con Juan Pablo Restrepo, un influencer con más de 400 mil seguidores en Instagram.

“Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé, por algo será. ¿Qué opinan? Increíble, ¿no?”, redactó en una de las publicaciones acerca de su primogénita.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la pareja habló de la cantidad de hijos que quieren tener. “¿Es tú primer hijo?”, preguntaron los internautas. “El primero y el último (...) uno y ya”, contestó la pareja, entre risas, al revelar que no están interesados en tener más bebés.

Es de recordar que en agosto del 2023, la creadora de contenido reveló que no tenía planeado tener hijos. “No lo he terminado de decidir aún, pero cada vez me convenzo más que no, no quiero ser mamá. O sea, es una vaina toda extraña porque sí quiero ser mamá, pero sé lo que conlleva ser madre y no sé si estaría dispuesta a sacrificar tantas cosas… Mi vida entera, literalmente, por mi hijo ¿Si me entienden? No sé si soy muy egoísta, pero es que yo vivo muy bueno, no le doy explicaciones a nadie, hago lo que yo quiera, pero no sé, es como perder la libertad”, mencionó.

En la misma dinámica en la que habló de su embarazo, Manuela y su novio respondieron a quienes preguntan si su relación es real o se trata de una estrategia de publicidad. Con sarcasmo, la pareja contestó: “uy sí, es tan marketing que vea, la dejé en embarazo”.