Manuela Gómez confesó que pasa por “días difíciles” tras el nacimiento de su hija

El pasado 8 de junio, la influenciadora Manuela Gómez Franco anunció el nacimiento de Samantha, su primogénita. Lo hizo por medio de un emotivo mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram, en la que agregó una foto de la pequeña.

“No tengo palabras para describir esta sensación de ser madre. Toda mi vida dije que no quería tener hijos, sin saber de lo que me iba a perder (...) Pensé que había sido feliz en muchos momentos de mi vida, pero hasta ahora me siento completa y conociendo el amor de mi vida. Sin ti no quiero nada y contigo lo quiero todo”, escribió la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele sobre su hija, quien está en una etapa de ‘bebé canguro’.

Manuela Gómez no la pasa nada bien en sus primeros días de maternidad

Cuatro días después de dar a luz, la antioqueña preocupó a su comunidad de seguidores en redes sociales al contar que sufre de varias afecciones posparto.

“Estoy súper destruida, no he podido dormir prácticamente nada. Ha sido un proceso muy bonito, pero muy difícil, la verdad muy difícil. Me siento súper agotada, con dolor en la columna”, aseveró.

Por último, Manuela Gómez advirtió que ser madre primeriza le ha costado bastante, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que no entiende sobre Samantha: “A veces me siento muy frustrada porque la bebé llora y es un dolor horrible que siento en mi corazón al no saber cómo solucionar el problema, cómo quitarle ese llanto”.

“A pesar de todo, me encuentro en uno de los mejores procesos de mi vida. Es un amor inexplicable, incondicional. Las ganas de vivir, las ganas de salir adelante, de luchar por todo, de amarla hasta el final de mis días, de protegerla, de hacer lo que sea para que ella sea muy feliz”, agregó la paisa de 35 años.

Los problemas de Manuela Gómez en el embarazo

De acuerdo con lo expuesto por Gómez Franco, su bebé tuvo que nacer de manera prematura porque en el embarazo sufrió de hipoxia fetal (falta de oxígeno en el feto).

“Sí o sí la bebé tiene que nacer antes por todo lo que ha pasado, por los exámenes, las alteraciones, los resultados. El doctor tiene que tomar decisiones. La bebé tiene que nacer en 15 días o un mes, no se puede esperar las 40 semanas. Está sentada, entonces sí o sí tiene que ser cesárea. Yo prefiero que me la saquen porque vivir con esta incertidumbre, que se va a cerrar la arteria, que no le está pasando la comida”, explicó Manuela Gómez en su momento.