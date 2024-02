Manuela Gómez arremetió contra ‘La casa de los famosos’

Manuela Gómez es, en la actualidad, una de las celebridades más seguidas en redes sociales gracias a su salto a la fama en el 2012. La antioqueña se convirtió en una figura pública en la televisión colombiana, por aquellos días, gracias a su participación en el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele. La exconcursante de ese formato compartió escena con otras personalidades como Sara Uribe, Elianis Garrido, Edwin Garrido, Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo.

Recientemente, la paisa se ha convertido en tema de conversación luego de revelar, de manera sorpresiva, que se encontraba embarazada de su primer bebé, una niña a la que llamará Samanta. Aunque ya había sospechas acerca de la llegada de un nuevo integrante a su familia, fue a principios de febrero que dejó ver, no solo la forma en la que se enteró de que iba a ser madre, sino también el sexo de su bebé.

Fue en una fiesta privada, en la que estuvieron familiares y amigos, que la Dj contó que estaba esperando una niña al lado de Juan Pablo Restrepo, un influencer con más de 400 mil seguidores en Instagram, con quien tiene una sólida relación.

“Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé, por algo será. ¿Qué opinan? Increíble, ¿no?”, redactó.

¿Qué dijo Manuela Gómez de ‘La casa de los famosos’?

Al haberse hecho conocida gracias a un reality de televisión, sus fanáticos confían en su criterio para opinar acerca de este tipo de formatos, por lo que, recientemente, la empresaria dio de que hablar en redes sociales al hacer pública su opinión sobre La casa de los famosos, programa que lleva al aire apenas dos semanas en el canal RCN.

“Mira estas nominaciones, se abrazan y todo. Mejor dicho, me acuerda a mis tiempos del reality que eso era uno amenazando vea, peinando a la gente y uno no se ponía a abrazar a la gente, o sea, te amenazo, pero ven te abrazo. Por Dios, ¿qué les pasa? Yo no puedo con esto. Anularon todos los votos de la pobre Mafe porque está prohibido, ya entiendo por qué no me llevaron. El jefe dijo que no se puede hacer complot o estrategia ni nada. Con razón no llevaron a Manuela a ese reality”, dijo la creadora de contenido a través de sus instastories.