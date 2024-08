Manuela Cardona enfureció con Jhovanoty en vivo: “no entiendo por qué”

En redes sociales es tendencia un video del más reciente episodio del programa El Kubo, de la emisora La Kalle, donde se vivió un momento tensionante entre la periodista y presentadora Manuela Cardona y el humorista Jhovanoty. La discusión se originó debido a las constantes bromas y comentarios despectivos de él hacia las noticias de entretenimiento que Manuela presenta.

Te puede interesar: Alejandro Estrada respondió indirecta de Nataly Umaña tras su salida de MasterChef

¿Por qué Manuela Cardona se molestó con Jhovanoty

Todo surgió cuando Manuela, esposa del cantante Alejandro González, presentaba una noticia sobre los cantantes Juan Duque y Andy Rivera, exnovios de Lina Tejeiro.

“Andan muy contentos por estos días el artista paisa Juan Duque y Andy Rivera”, comenzó diciendo. Enseguida, el humorista la interrumpió y le dijo: “cuéntanos Manuela que estamos ávidos de información”.

Aunque la periodista intentó continuar con la información, Jhovanoty siguió interrumpiéndola, en tono sarcástico, como dándole a entender que la noticia que estaba dando no era de interés.

El actor de su compañero generó una gran molestia en Manuela, quien, visiblemente molesta, expresó su inconformidad en vivo, señalando que este comportamiento no solo menospreciaba su labor, sino que también afectaba la importancia de los temas que ella cubre. “Yo no entiendo por qué Jhovanoty no me deja dar la noticia. Yo empiezo a hablar, inmediatamente empiezo a hablar, y comienzan, ‘pero eso a quién le interesa’. Entonces si no les interesa me dicen de una vez y yo no traigo cosas. No entiendo. Yo trato los temas con la rigurosidad que se debe tratar un tema de entretenimiento, con la misma rigurosidad de un tema nacional o internacional, porque así debe ser”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al ver la molestia de Manuela, el humorista terminó arrodillándose y pidiéndole disculpas: “póngase en mis talones, si en algún momento llegué a herir con mis comentarios, de verdad te pido mil disculpas”.

En redes sociales los internautas han comentado la situación apoyando a Cardona y dándole la razón por su molestia: “ella tiene toda la razón, si a mí me molesta que no dejan hablar e interrumpen todo, cómo será a ella, apoyo total a Manuela”, “respeto por Manuela... Interrumpen muchos estos manes”, “el respeto ante todo en la mesa de trabajo para que el ambiente laboral sea cordial”, “si Manuela habla déjenla hablar”, “tiene la razón Manu, se pasan de canzones no respetan el punto de la noticia”.