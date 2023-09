Manuel Turizo sacó a la luz secreto sobre Shakira: “Fue increíble”

El cantante Manuel Turizo es uno de los artistas más exitosos del momento, con temas como El Merengue y La Bachata, que han conquistado al público de todo el mundo. Pero sin duda, una de sus colaboraciones más especiales ha sido la que hizo con Shakira, la estrella mundial que lo invitó a participar en su canción Copa vacía.

Así lo expresó el artista colombiano en una reciente entrevista con el programa español El Hormiguero, donde compartió detalles de su experiencia junto a la barranquillera.

Por ejemplo, Manuel Turizo confesó que conocer y trabajar con Shakira fue un sueño hecho realidad, pues siempre ha sido admirador de su trayectoria y su música. Además, contó por primera vez que no la conocía personalmente hasta el día que grabaron el video, y que quedó impresionado por su sencillez y su profesionalismo.

Esta canción le ha traído gran éxito a Shakira y Manuel Turizo, así como varios premios y reconocimientos Fotografía por: Instagram

“Yo no la conocía. O sea, la había visto toda mi vida por televisión y redes sociales, pero en sí nos conocimos el día que grabamos el video ¡Ella es brutal! (...) Cuando yo llegué, se estaba arreglando. Luego nos conocimos, hablamos un rato y después nos fuimos a grabar”, expresó el músico de 23 años

Manuel Turizo también recordó una anécdota divertida que ocurrió durante el rodaje del videoclip de Copa Vacía, una canción que acumula más de 93 millones de reproducciones en YouTube.

“En una parte del video yo tenía que tomarla por la cintura y ella me dijo: ‘No me agarres tan fuerte porque me vas a romper las costillas’, y yo todo nervioso le contesté que no, que tranquila porque yo la iba a cuidar; entonces ella me respondió: ‘No, es que yo soy muy flaquita’, y yo dizque: ‘No, tú estás perfecta’”, relató el cordobés entre risas.

Manuel Turizo, orgulloso y agradecido de su colaboración con Shakira

En El Hormiguero, el intérprete de Una lady como tú expresó su admiración por la historia que narra en el video de Copa vacía, en el que interpreta a un pescador que se enamora de una sirena, pero que termina perdiéndola por culpa de su ambición.

“El video fue una cosa de locos, algo increíble. Cuando ella me contó toda la historia y el porqué se imaginó todo lo que pasa en el video, me pareció algo muy interesante”, añadió.

Por último, Manuel Turizo agradeció a Shakira por haber confiado en él para este proyecto, y dijo que se siente muy orgulloso de representar a Colombia junto a ella. Asimismo, expresó su deseo de volver a colaborar con la artista en el futuro: “Shakira es una persona muy humilde, muy trabajadora, muy perfeccionista. Me enseñó muchas cosas y me dio muchos consejos. Fue un honor trabajar con ella y espero que no sea la última vez”.