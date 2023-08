Manuel Turizo fue visto desnudo y corriendo por las calles de Miami: hay fotos

Luego de estrenar Copa vacía, canción en la cual colaboró con Shakira, el cantante Manuel Turizo ha sido tema de conversación por unas fotos que tienen alborotadas las redes sociales, pues lo muestran completamente desnudo.

Por medio de X, red social conocida anteriormente como Twitter, se filtraron estas imágenes en las cuales, además, se ve al monteriano corriendo por las calles de Miami.

Esta es una de las imágenes que se conoce Fotografía por: Redes sociales

A pesar de que no se conoce mayor información al respecto, todo indica que las fotos de Manuel Turizo fueron tomadas con su autorización, como parte de una estrategia publicitaria para promocionar una canción que estrenará pronto con videoclip incluido.

Las reacciones a estas controvertidas imágenes no se han hecho esperar y los comentarios de su fanaticada se cuentan por miles, sobre todo por parte de aquellas seguidoras que ‘enloquecieron’ al ver al músico colombiano así.

“No deberían tapar las fotos, les quitan lo interesante”, “no se preocupen que no es por nada malo”, “espero que en el video podamos ver un poquito más” y “me he derretido con cada foto que vi”, son algunos de los mensajes que recibió.

¿Manuel Turizo quiere tener hijos?

A pesar de que no suele hablar mucho sobre su vida íntima, en una entrevista con Infobae habló sobre los planes que tiene para su vida personal, teniendo en cuenta que su carrera como cantante crece cada día.

“Estoy enfocado en mi profesión porque siento que estoy en uno de los mejores momentos y siento que tengo toda la energía para entregarla a esto. Por supuesto que quiero casarme y abrirle espacio a la etapa de crear hogar, tener hijos y verlos correr a todos por una finca. He soñado con tener una familia numerosa y en la cual nos llenemos el uno al otro de mucho amor, quiero que llegue el momento de mi vida en que me digan ‘papá’, quiero muchos hijos y he soñado con un futuro en el que digamos con mi familia ‘vamos todos para la casa de los abuelos’, como se hacía en viejas épocas”, aseguró.

Posteriormente, Manuel Turizo reveló cuál es su secreto para mantener ‘prendida la llama’ con su novia Joselina Sorza, pues es consciente de que, a falta de trabajo e insistencia, esta se puede apagar pronto.

“Hay que ser uno mismo y cuidar mucho a su pareja, trabajar en el día a día para que la otra persona sienta que la amas todavía más, porque igual yo creo que en una relación duradera se nota cuando las cosas empiezan a cambiar”, explicó en su charla con Infobae Colombia.