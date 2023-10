Manuel Turizo explotó en pleno concierto contra sus fans y se bajó del escenario

Manuel Turizo es uno de los cantantes colombianos con mayor éxito en la actualidad. Comenzó a cultivar su carrera a partir de los 16 años y hoy, a sus 23, acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, tres premios Billboard, tres álbumes de estudio y tres giras musicales.

En la actualidad, el monteriano está cumpliendo con algunos compromisos en Estados Unidos, los cuales le preparan para su 2000 Tour. Sin embargo, en una de estas presentaciones, vivió un amargo momento que le hizo, incluso, descender del escenario.

¿Qué pasó con Manuel Turizo?

El artista se encontraba dando su show al público latino en territorio norteamericano, cuando de repente se mostró molesto al ver que los asistentes parecían estar más enfocados en grabar con los celulares, que en cantar sus canciones y disfrutar de la puesta en escena.

Fue entonces cuando el intérprete de La Bachata no aguantó más y explotó contra al público: “Esta canción… ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular y rumbeen ¡Guarden su celular! Guarda, guarda, guarda”.

Al ver que todavía quedaban varios dispositivos en el aire, Manuel Turizo amenazó con bajarse de la tarima y, finalmente, cumplió con dichas advertencias.

“La cantamos si guardan, de lo contrario no cantamos un carajo y me voy ya de aquí. Pana, si no guardas ese celular nos vamos ya mismo”, dijo bastante enojado, segundos antes de retirarse del escenario.

Reacción de Manuel Turizo en concierto dividió opiniones

El tenso momento se volvió viral en redes sociales, pues uno de los videos que registró todo fue replicado por la cuenta de Elkin De La Hoz, conocido por su podcast Dímelo King.

De inmediato, seguidores y detractores del joven cantante se volcaron a la caja de comentarios del posteo para opinar al respecto.

“Puedo llegar a entender su reacción, pero siempre debe procurar ser respetuoso con el público”, “esas personas pagaron por ir a su concierto y pueden gritar y cantar, o sentarse a grabar y hacer lo que quieran” y “lo apoyo totalmente porque no tiene sentido ir a un show en vivo y, prácticamente, verlo a través de la pantalla del celular”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

Por ahora, Manuel Turizo no se ha pronunciado al respecto y tan solo se ha dedicado a promocionar su próximo concierto en Atlanta, Georgia.