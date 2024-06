Manuel Medrano se enfrentó a periodista durante entrevista en vivo: “Son chismes”

Manuel Medrano estrenó hace poco PERFECTO, su nuevo álbum, el cual está promocionando ante los medios de comunicación. Sin embargo, una de las entrevistas que concedió no resultó como lo esperaba, pues le recordaron una polémica de la que fue protagonista hace algunos años.

'PERFECTO' es el tercer disco de estudio con el que Manuel Medrano hace honor a sus raíces. Fotografía por: Eva García

¿Qué pasó con Manuel Medrano?

El 17 de junio de 2018, el cantante se vio envuelto en un incidente en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde fue señalado de violar los protocolos de seguridad de Migración Colombia al intentar pasar por un área restringida sin completar los procedimientos adecuados. Este acto resultó en una confrontación con los funcionarios del aeropuerto y posteriormente con la policía, quienes intervinieron para resolver la situación.

Y aunque ya han pasado seis años de aquel incidente, en una reciente charla con W Radio le hicieron a Manuel Medrano una pregunta relacionada con este tema.

“Hubo un hecho en el que usted se saltó un sistema de seguridad en el Aeropuerto el Dorado y agredió a uno de los señores que estaba haciendo su trabajo en uno de los puntos de seguridad”, comentó la periodista, a lo que el cartagenero contestó con evidente molestia: “Esos son chismes que estoy seguro de que usted encontró en una página de chisme y hoy los quiere mostrar”.

“Es que hay un video. Yo le hablo de hechos, Manuel, yo no quiero pelear con usted. Déjeme y yo termino mi pregunta y usted me puede decir lo que quiera”, agregó la comunicadora en su defensa.

Manuel Medrano, por su parte, reiteró los cuestionamientos hacia el profesionalismo de la mujer que lo entrevistó: “La mejor manera de ser un buen periodista es buscar la noticia y no viendo los programas de chismes. Eso es para un tema de entretenimiento, hay que ir a la fuente”.

Manuel Medrano dio su versión de lo ocurrido en el aeropuerto El Dorado

Para concluir la inesperada discusión, el intérprete de La Distancia expresó los detalles de lo que, según él, ocurrió en aquella ocasión.

“Ellos ofrecían un servicio llamado Migración Automática por el cual yo pagaba anualmente. Una vez, al utilizar una de sus máquinas, esta no estaba en funcionamiento, entonces al llegar al país no pude pasar por migración y la máquina me dejó atrapado. Cuando las máquinas no funcionaban tenía que ir a las ventanillas para que me sellaran el pasaporte, pero en esa ocasión un funcionario fue grosero conmigo”, expresó inicialmente.

“Presenté una carta explicando lo sucedido y no recurrí a ningún programa de chismes. Llamé a la Policía y expliqué la situación, les dije a los funcionarios de migración que no podían multarme porque sus máquinas estaban dañadas”, concluyó Manuel Medrano.