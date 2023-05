Manolo Cardona debutará en otra faceta que no es la actuación, ¿cuál es?

Desde que era un adolescente Manolo Cardona comenzó a trabajar en la actuación, cuando hizo su primer comercial en televisión. Aunque se desempeñó como modelo, el oriundo de Popayán se dio cuenta que lo que quería hacer en su vida era actuar.

USA6609. MIAMI (FL, EEUU), 28/04/2023.- El actor colombiano Manolo Cardona posa durante una entrevista con EFE, el 25 de abril de 2023, en Miami, Florida (EE.UU.). Cardona debuta este viernes como director en “Uno para morir”, un thriller filmado en México y protagonizado por él mismo que, según dijo a EFE, es un homenaje al cine coreano. EFE/Alicia Civita/MEJOR CALIDAD DISPONIBLE Fotografía por: Alicia Civita

Mientras estudiaba Finanzas y Relaciones Internacionales, fue tentado para participar en Padres e hijos, donde interpretó a Nicolás Franco. Luego, participó en ¿Por qué diablos?, Ladrón de corazones, Gitanas, El cartel de los sapos, Sin tetas no hay paraíso, Narcos, entre otras.

¿Manolo Cardona deja la actuación?

Gracias a su talento, Manolo Cardona ha sido considerado como uno de los mejores actores del país. Ahora, el artista sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva faceta laboral: debutará como director en Uno para morir, un thriller que fue filmado en México y que, a su vez, protagonizó él mismo. “Desde muy joven me aficioné al cine internacional y me iba a las tiendas de video a buscar las películas más diferentes posibles y en esa búsqueda descubrí el trabajo de los coreanos, y me fascinó”, dijo durante la presentación de la película en Estados Unidos.

De igual manera, reconoció el talento de los coreanos. “Hoy en día los coreanos tienen fascinado al mundo con sus producciones, pero la verdad es que allá hay una tradición y un legado cinematográfico muy importante”.

A través de sus redes sociales, el actor de 46 años se mostró muy orgulloso de su trabajo. “Con mucha felicidad les presento el póster oficial de mi ópera prima como director. Nuestra película: UNO PARA MORIR. No podría estar más orgulloso de todo el equipo. Gracias”.

‘Uno para morir’ en Paramount +

De acuerdo con la sinopsis de Sensacine, “Uno para morir es una anunciada cinta de suspenso, dirigida y protagonizada por el actor Manolo Cardona (El cuaderno de Sara), cuya trama no ha sido revelada en su totalidad, pero se sabe que sigue la historia de siete personas, que se despiertan en una mansión, secuestrados, para formar parte de un juego mortal. A medida que el reloj avanza, cada uno de los siete participantes debe elegir a uno para morir y el elegido debe estar de acuerdo, de lo contrario, todos serán asesinados. En ese tiempo, los secretos más oscuros de cada uno saldrán a la luz y entenderán la manera en que todos están vinculados”.

Elenco de ‘Uno para morir’

Además de Manolo Cardona, la cinta cuenta con un importante reparto. Entre ellos, están: Maribel Verdú, Carla Adell, Juan Carlos Remolina, Adriana Paz, Dagoberto Gama y Fernando Becerril, quien falleció en febrero de este año. “Realmente lo hizo espectacular. Me gustaría que pudiera ser parte de esto, pero me conformo con pensar que él quedó satisfecho con este trabajo de despedida”, dijo Cardona sobre el fallecido actor.