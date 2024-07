Mane Díaz, papá de Luis Díaz, debutó como actor en video de ‘El secuestro’

Mane Díaz es una figura conocida entre el público colombiano por ser el padre de Luis Díaz, uno de los jugadores más destacados en el exterior, así como por el secuestro del cual fue víctima en octubre del 2023.

Meses después de este hecho delictivo que conmocionó a todo el país, el hombre de 57 años sorprendió en redes sociales como protagonista del trend de El Secuestro, canción del cantante vallenato conocido como El Mono Zabaleta.

Mane Díaz en el video de 'El Secuestro', canción de El Mono Zabaleta Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Papá de Luis Díaz debutó como actor

El pasado 14 de julio se estrenó en YouTube el video de El Secuestro y, como era de esperarse, uno de los actores principales fue Mane Díaz, quien se vistió de investigador privado para este proyecto.

La grabación muestra al papá de Luis Díaz y al Mono Zabaleta, dos detectives que intentan resolver el caso de una joven que fue secuestrada por una banda de delincuentes. Sin embargo, en medio del drama también hay momentos cómicos que le dan un aire diferente a la grabación de casi cuatro minutos.

Además de Mane Díaz, en el video también actúa el influenciador Felipe Saruma, cuya compañía de producción audiovisual estuvo a cargo del proyecto.

“Ya salió el video de ‘El Secuestro’ y está espectacular. Tienen que ir a verlo a YouTube (...) Como no he estado en Colombia no he podido mostrarles el detrás de cámara, pero ahora que vuelva les comparto los detalles de cómo se grabó este proyecto que está lleno de cosas increíbles”, comentó en Instagram el exesposo de Andrea Valdiri.

Mane Díaz se enojó con seguidor que le pidió una foto

El padre de Luis Díaz se vio envuelto en un incómodo momento durante el partido de cuartos de final de la Copa América 2024 entre Colombia y Panamá.

En medio del desarrollo del juego, un aficionado se acercó a Mane Díaz para pedirle una foto. Si bien el papá de ‘Lucho’ es conocido por su amabilidad y accede con frecuencia a este tipo de peticiones, en esta ocasión su reacción fue distinta. Un video capturado por las cámaras lo mostró visiblemente molesto ante la interrupción durante un momento crucial del partido.

“¡Déjame ver el partido!”, le dijo al aficionado, gesticulando con desagrado.

A pesar del incidente, Mane Díaz cedió finalmente ante la insistencia del fanático y se tomó la foto con él. Sin embargo, su gesto no fue el usualmente alegre, dejando entrever cierta incomodidad por la situación.