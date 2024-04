Mandisa, ganadora del Grammy y estrella de ‘American Idol´, murió a los 47 años

“Podemos confirmar que ayer Mandisa fue encontrada fallecida en su casa. En este momento no sabemos la causa de la muerte ni ningún detalle adicional. Les pedimos sus oraciones por su familia y un círculo cercano de amigos durante este momento increíblemente difícil. Mandisa era una voz de aliento y verdad para las personas que se enfrentan a los desafíos de la vida en todo el mundo”, con este mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la artista se confirmaba la triste noticia.

Mandisa, dotada de una voz extraordinaria, participó en la quinta temporada de American Idol y, aunque no resultó ganadora, impactó con su carisma y talento siendo el comienzo de una carrera brillante que, en el 2014, le valió un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cristiano Contemporáneo con su producción Overcomer.

Mandisa luchó contra la ansiedad, la depresión y el sobrepeso. Fotografía por: Getty Images

Mandisa, sus problemas de salud mental

El reconocimiento del público le provocó a Mandisa una presión que le costaba manejar. A medida que su música era exitosa y era el centro de atracción, su angustia interna crecía, al punto que se intensificaron los episodios de ansiedad y depresión. Lo anterior, sumado a la muerte de una gran amiga, acrecentó sus problemas emocionales.

“Me hundí en una gran depresión y regresé a mis antiguos hábitos, la comida”, afirmó la cantautora en entrevista para People en el 2017. En esa época la artista, cuyo nombre de pila era Mandisa Lynn Hundley, había perdido 60 kilos gracias a una estricta dieta, volvió a ganar este peso y le sumó casi 35 más. Lejos de mantener su situación en secreto, la californiana contó su experiencia, pues buscaba ayudar, con campañas y mensajes motivacionales, a otras personas con los mismos padecimientos.

Su lucha interna la plasmó en un libro de memorias Out of the Dark: My Journey Through the Shadows to Find God’s Joy, publicado hace dos años donde se sincera sobre algunos de los períodos más difíciles de su vida y cuenta sus problemas de salud mental, que la llevaron a buscar consuelo en la comida y a aislarse de todos a medida que su salud empeoraba.

Nacida en Nashville hace 47 años, Mandisa era una de las mayores exponentes de la música cristiana estadounidense, y musicalmente era innovadora mezclando influencia de diversos estilos contemporáneos como el pop, R&B, R&B contemporáneo, hip hop y electropop.