Mamá de Lowe León felicitó a la hija de Andrea Valdiri y recibió críticas en redes

Andrea Valdiri y Lowe León sostuvieron un corto romance en el 2021. La pareja se mostraba muy enamorada, de hecho, cuando el cantante le pidió a la bailarina que fuera su novia, lo hizo desde un helicóptero y fue toda una sensación en redes sociales.

Una vez más, Andrea Valdiri y Lowe León protagonizan una nueva discusión por su hija Adhara. Continúan con la batalla legal. Fotografía por: Instagram

Al poco tiempo de anunciar con bombos y platillos su relación, sorprendieron al confirmar que ya no estaban juntos, las razones, por ahora, son desconocidas, lo cierto es que no quedaron en buenas condiciones porque, desde entonces, comenzaron una gran batalla a través de las redes sociales que finalmente terminó en manos de la ley, todo por la paternidad de la niña.

La bailarina alegaba que el artista no había querido reconocer que la hija que ella esperaba era suya; y él aseguraba que ‘La Valdiri’ no le permitió volver a estar cerca para estar pendiente de todo el proceso del embarazo y del nacimiento de la niña; de hecho, solicitó una prueba de ADN para corroborar que Adhara sí era su hija. La prueba salió 99.9% positiva.

Mensaje de la mamá de Lowe León para su nieta Adhara

Ayer, Adhara Valdiri cumplió dos años. En redes sociales Andrea Valdiri y su esposo Felipe Saruma le dedicaron emotivas palabras a la pequeña. De igual manera, la barranquillera compartió algunas imágenes de la celebración en la que estuvieron sus familiares y amigos más cercanos.

Una de esas personas fue Gilma Amarís Jácome, la madre de Lowe León. La abuela de la niña se mostró muy contenta en el festejo y a través de sus redes sociales expresó el amor que siente por la pequeña. “Feliz cumpleaños para mi adorada nieta Adhara, desde el día en que me enteré de tu llegada, te convertiste en la reina de mi vida. Tu abuelita Gilma Amarís Jácome te ama con todo el corazón”, escribió junto a una serie de fotos con la niña.

En redes no dudaron en dejarle múltiples comentarios a ella y críticas para el cantante: “qué lindo, Adharita tiene 3 abuelitas, la del donante, la de su papá SARUMA y la abuelita por parte de mamá”, “como que a los otros nietos no los quiere o es pura farándula... detrás de este show esta la madre de la niña también”, “me late que ella no es que se la lleve muy bien con la señora esposa del Lowe león”, “esa señora es digna de admiración y respeto. Dios la bendiga porque siempre creyó en su instinto de abuela”, “usted como que también quiere fama, nunca la he visto subir fotos con sus otros nietos”, “el corazón de madre no miente ella también fue mamá”.