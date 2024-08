Mamá de ‘Los patojos’: se conoció la última foto con vida de Yenny Ariza

En la noche del pasado lunes 26 de agosto, las redes sociales se conmocionaron con la repentina muerte de la mamá de ‘Los patojos’, unos influenciadores santandereanos, quienes se dieron a conocer en medio de la pandemia cuando comenzaron a crear contenido para YouTube sobre todo lo que ocurre en el campo.

¿De qué murió la mamá de ‘Los patojos’?

Por ahora, se desconoce qué ocurrió con la progenitora de los influenciadores. Lo que han dicho las autoridades santandereanas es que, Yenny Judith, fue encontrada por su padre en una de las habitaciones de su casa, donde, al parecer, estaba suspendida a una viga.

Andrés Javier Ortiz, uno de los hijos de Yenny, publicó un doloroso video afirmando que, presuntamente, a su madre la mataron. Aunque no dio más detalles, clamó por justicia.

Última foto con vida de la mamá de ‘Los patojos’

Mientras avanzan las investigaciones, don Gildardo Ortiz, esposo de Yenny Ariza, y sus hijos Naren Alexander y Andrés Javier, se han mostrado destrozados con la devastadora noticia.

Recientemente, publicaron a través del perfil de Facebook de ‘Don Gildardo y familia’, la última foto que se tomaron con ella donde posaban sonrientes, junto a otro grupo de personas.

“Esta fue nuestra última Foto con mi mamá y nuestro último video con ella. Ella está feliz de qué estábamos logrando nuestro sueño”, se lee en la descripción del post.

Sus seguidores han aprovechado la publicación, que ya cuenta con más de 15 mil reacciones, para dejarles mensajes de aliento: “Dios dales mucha fortaleza, un abrazo para la familia”, “el dolor de la pérdida de Yenny, madre de Los patojos, es inmenso. Su ausencia deja un vacío que nunca podrá ser llenado”, “es increíble, la verdad, aunque solo los conocí en videos, me dolió mucho esto”, “Dios la tenga en su santa gloria y mis más sentidas condolencias a su familia a sus hijos mucha fortaleza”, “es para no creer, yo los sigo desde sus inicios, esta noticia me ha dejado triste con el corazón arrugado”.

Este fue el objeto hallado junto al cuerpo de la mamá de ‘Los patojos’

De acuerdo con las autoridades que atendieron el caso, al parecer, Yenny Ariza no presentaba signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, habrían encontrado un objeto que llamó la atención: se trataría de una supuesta carta que ella misma habría escrito explicando lo que aparentemente había ocurrido. Por ahora, no se conocen más detalles del texto.