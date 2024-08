¿Mamá de ‘Los Patojos’ presagió su destino con video que publicó días antes de morir?

La muerte de Yeni Ariza, mamá de la familia de creadores de contenido conocida como ‘Los Patojos’, sigue siendo un misterio porque, a pesar de que las primeras hipótesis indican que se quitó la vida, sus seres queridos no creen en esta versión y solicitaron que el caso no quede en la impunidad.

En medio de las dudas que existen alrededor del caso, seguidores de los Ortiz Ariza se han dedicado a curiosear entre sus publicaciones de redes sociales en búsqueda de alguna pista o dato curioso sobre lo ocurrido. Tal y como ocurrió con un video que compartieron cuatro días antes del fallecimiento de la mujer.

'Los Patojos' están destrozados por la partida de Yeni Ariza y así lo han manifestado en varias ocasiones. Fotografía por: Instagram

El video con el que la mamá de ‘Los Patojos’ habría presagiado su muerte

El pasado 22 de agosto, Yeni Ariza publicó a través de YouTube, TikTok y Facebook una grabación en la que también participó Gildardo Ortiz, su esposo. En las imágenes, la mujer manifiesta que tiene mareo y un fuerte dolor de cabeza, por lo que resulta hospitalizada.

“Me levanté maluca, toca que me lleven al médico”, se escucha decir a Yeni Ariza, a lo que el padre de sus hijos le responde: “‘Mija’, ya me la llevo para el hospital ¡Yo no puedo quedar viudo todavía! ¿No ve qué no he conseguido moza?”.

El video, que hace parte del contenido de humor al que se dedican ‘Los Patojos’, también muestra las dificultades y retos a los que se suele enfrentar una familia al no tener una mamá en casa. Razón por la cual estas imágenes fueron consideradas por algunos seguidores como un presagio de lo que iba a ocurrir a los pocos días.

Hijo de Yeni Ariza aseguró que la mujer no tenía depresión

En diálogo con Blu Radio, uno de los hijos de ‘Los Patojos’ manifestó tener una “corazonada” de que hay alguien implicado en la muerte de su mamá, pues nunca sospecharon de que la mujer tuviera depresión o algún problema de salud mental. Además, solicitó que se investigue a fondo lo ocurrido.

“Lo único que le pido a la Fiscalía es que el caso no quede impune, que nos ayuden a investigar qué pasó, que mi mamá no estaba ni deprimida ni con problemas, estábamos bien (...) Yo tengo en mi corazón que algo paso y que tenemos que investigar, algo que tenemos que hacer. Porque estábamos bien, el día anterior estuvimos grabando, en la noche del domingo se despidió y me dio la bendición”, expresó Andrés Ortiz, hijo mayor de Yeni Ariza.