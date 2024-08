Mamá de la supuesta hija de Westcol habló en medio de la polémica ¿Confirmó rumores?

Una fuerte polémica rodea por estos días a Luis Villa, conocido como Westcol, luego de que ‘La Barbie Colombiana’ afirmara en redes sociales que el streamer tiene una hija a la que, presuntamente, ha mantenido oculta de sus seguidores desde el día en que nació.

El escándalo aumentó cuando Yina Calderón mencionó que la pequeña, de un año y medio de edad, está enferma y el joven antioqueño no quiere atender las llamadas ni mensajes que le envía la mamá de la menor, de quien reveló su identidad.

¿Quién es y qué dijo la mamá de la supuesta hija de Westcol?

Teniendo en cuenta los millones de seguidores que acumulan el streamer y las influenciadoras que expusieron esta información, la controversia en redes sociales ha ido en aumento con el pasar de las horas y con cada declaración que se conoce al respecto.

Por esta razón es que Melody, nombre de la joven con quien Westcol habría tenido una bebé, recibió una gran cantidad de mensajes a los que decidió responder de una vez por todas.

A través de un par de publicaciones en su cuenta de Instagram, Melody aseguró que no quiere hacer parte de la polémica ni estar en boca de los internautas o los medios de comunicación. Además, advirtió que se han creado muchos perfiles falsos con su nombre y sus fotos, solo para generar desinformación con fotos falsas de una bebé que no es la suya.

“Me reporto porque me tienen harta. Están creando muchos perfiles falsos en los que suben fotos de bebés que no son mi hija (...) La única persona que va a estar hablando soy yo, desde esta cuenta y con mi propia cara. Si en algún momento me siento en la capacidad de hablar lo voy a hacer, pero por ahora no. Quiero estar sola, con mi hija y guardar nuestra privacidad”, expresó inicialmente.

¿Melody va a hablar con Yina Calderón?

Minutos más tarde, Melody compartió una segunda historia en la que se refirió a las declaraciones de Yina Calderón sobre ella y sobre Westcol. Además, desmintió tener acercamientos con la influenciadora.

“Por estos días varias personas han estado mencionando mi nombre y mis redes sociales con el objetivo de crear polémica alrededor de mi hija. Por mi parte solo quiero decir que ignoren todo lo que s eha mencionado. Yo tengo una vida privada alejada de redes sociales y polémicas, sobre todo, con el objetivo de llevar una vida tranquila con mi hija. Yo soy ajena a todo lo que estas personas puedan llegar a decir de mí y no he hablado con ninguna de ellas, en ningún momento, y tampoco voy a hacerlo con nadie. Mi hija, gracias a Dios, está muy bien de salud y está teniendo una crianza respetuosa y tranquila, y así quiero que siga siendo. Les pido a estas personas que me dejen en paz y que se busquen algo más interesante que hacer con sus vidas”, fue parte del mensaje que envió la joven, quien tiene miles de seguidores en redes sociales por su labor como streamer de videojuegos.