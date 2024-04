Mamá de ‘La Segura’ habría enviado indirecta a Alex Segura, padre de la influenciadora

Nathalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, lleva varios días siendo tema de conversación en redes sociales gracias a la triste historia que contó de Alexander Segura, su papá, de quien se alejó luego de que le deseara el mal.

“Él era mi héroe, hasta que se convirtió en el villano de la historia (...) Hasta el sol de hoy no he podido perdonarle cuando me dijo que ojalá quedara cuadripléjica ¿Cómo le dice un padre eso a su hija?”, fue el recuerdo que compartió la influenciadora entre lágrimas, durante un reciente episodio de La casa de los famosos.

Nathalia Segura, influenciadora caleña y participante de 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Sebastián López Ramírez

¿Qué dijo el papá de La Segura?

Estas explosivas declaraciones llegaron a oídos de Alexander Segura, quien se pronunció en charla con Tu Barco News y admitió que se equivocó. Además, le pidió perdón a su hija por los errores que cometió en el pasado.

“Estoy muy arrepentido de todos los momentos que no he podido ser el padre que ella espera, le pido perdón porque le he herido su corazón, pero puedo tener la tranquilidad que yo amo a mi hija y deseo que ella salga adelante y pueda hacer las cosas. No voy a hacer amigo de ella si sé que algo le va a hacer daño en su vida espiritual (...) Muchas veces he llorado porque te amo, porque sé que has sufrido. Solo te digo que te amo mucho, eres un orgullo para mí”, expresó Alexander Segura, cuyas palabras suscitaron opiniones divididas a través de redes sociales.

Mamá de La Segura también se habría pronunciado sobre la polémica

Alexa Mena, mamá de Nathalia Segura, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que habló sobre el presente y cómo disfrutarlo.

Sin embargo, hay quienes consideran que las palabras de esta mujer fueron una indirecta para el papá de su hija, entre otras razones, porque fueron publicadas al poco tiempo de que Alexander Segura se volvió noticia en medios de comunicación.

“Vivan el ahora y el momento, disfruten del día y el sol, de abrir los ojos y tener una nueva oportunidad cada mañana. Hay que disfrutar hasta de lo que a uno no le gusta ¡Lo demás no importa! ¡No importa el pasado! Importa el hoy y ser feliz como una lombriz ¡Más nada!”, expresó Alexa Mena, quien también es muy popular en redes sociales.

Por último, la mamá de La Segura se mostró a la expectativa de cara a la eliminación del próximo domingo, teniendo en cuenta que su hija está en placa y podría quedar fuera de La casa de los famosos.