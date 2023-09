Mamá de Jenny López se confesó sobre Jhonny Rivera y mostró de qué lado está

La relación amorosa entre Jhonny Rivera y Jenny López ha dado bastante de qué hablar entre el público colombiano, sobre todo, gracias la diferencia de edad que existe entre ambos, pues el cantante tiene 51 años y su novia 21.

Teniendo en cuenta que son muchas las críticas que ha recibido la pareja, que ya lleva poco más de un año de noviazgo, hay quienes se preguntan por la opinión que tienen sus familiares al respecto.

Por el lado de Jhonny Rivera, se sabe que su hijo Andy no tiene problema alguno con que la nueva novia de su papá sea, incluso, menor que él. Por el contrario, el joven reguetonero se mostró complacido porque su papá encontró a una nueva compañera de vida.

Jenny López, novia de Jhonny Rivera.

La suegra de Jhonny Rivera también entregó su opinión

Marleny Valencia, madre de Jenny López, fue invitada a la emisora Tropicana para contar cómo recibió la familia esta noticia. Además, sin tapujo entregó su opinión sobre la pareja de su hija menor: “Para nuestra familia y para mí, como mamá, el mayor interés es la felicidad de mi hija y si la felicidad la encuentra con Jhonny, bienvenido sea. Así que nosotros estamos felices al ver que ella está feliz”.

“Hay muchas personas que no entienden esto y lo dejamos así. Trato de no pararle bolas a ese tipo de comentarios porque no voy a dejar que ese tipo de comentarios afecte mi vida y la de mi hija. Y si ella está feliz, pues las personas pueden pensar diferente”, agregó Valencia.

Por último, la mamá de Jenny López aseguró que Jhonny Rivera ha sido “todo un caballero”, incluso, al momento de presentarse ante ellos como el novio de su hija: “Él habló con nosotros con mi esposo y conmigo, y nos dijo: ‘Quiero intentar algo con su hija’. Lo han intentado y les ha resultado, muy a pesar del pensamiento de muchas personas (...) Realmente él fue muy respetuoso. Nosotros no sabíamos nada hasta que ella nos dijo”.

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López

La caucana conoció al risaraldense hace 13 años, cuando este brindó un concierto en el municipio de El Tambo y ella, gracias a la cercanía entre una prima suya y la hermana del cantante, logró montarse al escenario con él.

A partir de ese día Jenny López empezó a ser cada vez más cercana a Jhonny Rivera, quien la incluyó en su grupo musical como corista y se acompañaron en varias giras nacionales e internacionales.

El amor comenzó a nacer hace 3 años, cuando la joven cumplió 17 y él celebró esta fecha especial en su propia finca, a donde llegaron también los más cercanos amigos y familiares de su compañera. Desde entonces, la relación comenzó a fortalecerse y ambos, de manera muy discreta, transformaron aquella amistad en un romance que confirmaron hace un par de meses.

“Ella me parecía divina, pero yo tenía el temor de sentir el rechazo por la diferencia de edad, porque es muy grande. Además, por respeto a los papás, yo no quería dar ese paso. Un día estábamos hablando del tema de los seguidores y yo le quise proponer a ella que iba a llegar a los 10 mil en menos del tiempo que ella se imaginara y que apostáramos un beso”, aseguró Jhonny Rivera en Buen día Colombia sobre cómo comenzaron los coqueteos.