¿Mamá de Cristiano Ronaldo le hizo brujería a Georgina Rodríguez?: “es macabro”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Desde diciembre del 2022 viven junto a sus cinco hijos en Arabia Saudita ya que el jugador firmó con el Al-Nassr hace unos meses.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo completan siete años de relación y dos hijos juntos. Fotografía por: Instagram

Hace unas semanas se rumoró que el futbolista y la modelo estarían afrontando una supuesta crisis en su relación; sin embargo, días después desmintieron esa información publicando una foto juntos donde se veían muy enamorados.

Mamá de Cristiano acusada de brujería

Recientemente, María Dolores dos Santos, mamá de Cristiano Ronaldo, fue acusada por haberle hecho supuestamente brujería a su nuera Georgina, según un medio de comunicación de Portugal, porque, según los rumores, no se la llevan bien.

Esa teoría, la reforzó Mhoni vidente, quien aseguró: “La mamá de Cristiano Ronaldo le está haciendo brujería a Georgina. Ella nunca quiso que se casara con ella ni que tenga hijos con Cristiano, porque perdió tres hijos, la última vez perdió uno de los gemelos que fue el varón y la señora definitivamente le dijo: ‘Sabes qué, hijito, no quiero a Georgina en mi casa’. La corrió de la casa. Y, por eso, Cristiano no lleva a Georgina a la casa de su mamá, solo a los niños”.

¿Qué dijo la mamá de Cristiano Ronaldo sobre Georgina Rodríguez?

Luego de enterarse de esas acusaciones, la progenitora del jugador salió a defenderse por medio de sus redes sociales donde hizo una extensa publicación afirmando que eso ya está en manos de los abogados porque esa información es falsa. “Quiero comunicarme en mi nombre y en nombre de mi familia, donde incluye Georgina, la esposa de mi hijo Cristiano, Rubina esposa de mi hijo Hugo, mi yerno Alexandre esposo de Katia, mis 11 nietos y yo. Afirmo que activé a mis abogados para limpiar mi buen nombre por mi familia y por lo que representan en mi vida”, comenzó diciendo.

Enseguida, aseguró que lo que quieren es dañar su felicidad y la de su familia haciendo ese tipo de acusaciones que no tienen ningún sustento. “Una noticia fue publicada en un conocido periódico portugués (un periódico que en consecuencia usa y abusa del nombre de mi familia para promocionarse) esta noticia, falsa, calumnia y hasta macabra, donde habla de actos horribles que posiblemente me habrían ordenado hacer para quitarme la felicidad a mí y a mis hijos”.

Finalmente, señaló que hará todo lo legalmente posible para limpiar su buen nombre. De paso, le agradeció a sus seguidores que le han brindado apoyo.”Iré hasta las últimas consecuencias no solo para protegerme a mí y a los míos, sino que también probaré que las fuentes, palabras y escritos dichos hasta ahora, fueron meramente maliciosos y sin fundamento alguno. Agradezco a los que me siguen y me respetan a mí y a los míos… Este tipo de noticias duelen y nos dejan con las manos atadas cuando se trata de nuestro bien más preciado que es la familia. Algunos de mis nietos ya leen y escuchan a la gente y las críticas. Y por eso mismo, no me rendiré hasta que este periódico pruebe todo lo que se escribió hoy”.