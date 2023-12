Mamá de Andrea Valdiri envió fuerte mensaje tras separación de Felipe Saruma

Hace unos días, Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación, a través de unos videos publicados en su cuenta de Instagram. Por su parte, la barranquillera aseguró que aunque quiso mantener la ruptura bajo total discreción, decidió confirmar la noticia, por respeto a sus seguidores.

Aunque no reveló los motivos exactos de la separación, aseguró que quedó en muy buenos términos con el bumangués. “El amor existe, pero hay cosas que no son negociables ni para la persona, ni para mi, yo sé de que estoy hecha, yo sé de que soy capaz, y hay cosas que no voy a tolerar, por ejemplo, la hipocresía.”, aseguró.

A su vez, Saruma publicó un video, resaltando los valores de la barranquillera: “Para mí, Andrea y sus hijas fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, esa mujer me cambió la vida. Se cometen errores, pero hay que seguir, hoy se termina todo, pero terminamos muy bien, somos buenos amigos. Fue una mujer que creyó en mi desde el momento cero. Una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá y esposa y lo que único que tengo son palabras de agradecimiento para ella”.

Te puede interesar: Maluma y Susana Gómez, su novia, fueron vistos en Medellín. Esta es la razón

Mamá de Valdiri reacciona a su separación con Saruma

Carmen Valdiri publicó una imagen con su hija, y la acompañó con un emotivo mensaje. Seguidores en redes sociales, aseguran que su comentario hace referencia a la ruptura con Felipe Saruma.

“En la vida van a encontrar de todo, pero sólo Dios es el que decide dónde colocarnos, no permitan que la basura ajena toque su corazón. Cada persona en nuestra vida es una enseñanza que llevaremos siempre en nuestro corazón”.

Además, alentó a su hija para que no se dejara afectar por los comentarios negativos por parte de los internautas. “Está la manada atacando, así son ellas, atacan para desacreditar y destruir y quedar como las víctimas”, concluyó.

Te puede interesar: Raúl Ocampo le cumplió promesa a Alejandra Villafañe y “fue al cielo”

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea