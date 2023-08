Maluma y J Balvin: la historia de su supuesta rivalidad y su actual amistad

Una constante competencia durante el inicio de la carrera de ambos generó un supuesto sentimiento de enemistad, sin embargo, han demostrado que su relación está lejos de ello Fotografía por: cortesía del artista

Han sido días de mucha unión entre Maluma y J Balvin, dos de los artistas masculinos de reguetón más importantes del país. El lanzamiento de nueva música por parte de Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, hizo que él decidiera hacerle un homenaje a su amigo y colega. Sin embargo, la relación entre ambos no siempre ha sido tan cercana como ahora, de hecho, en los inicios de las carreras de ambos hubo ciertos desacuerdos.

Ellos mismos han sido quienes han hablado de la evolución de su relación. A través de sus redes sociales, José Balvin recordó que, de alguna manera, cuando empezó su carrera, se sintió intimidado por parte de Maluma. Balvin dedicó una publicación en su cuenta de Instagram para hablar de ello. Con fotos de ambos, el paisa redactó un emotivo mensaje que publicó el 30 de abril de 2022.

“La vida es bella, Juan. Íbamos al gimnasio juntos, te llevé a mi primer concierto en la Macarena de Medellín y ahora verte llenar un estadio, ¡wow, me consta tanto ese sacrificio. Me causa tanta risa tantos momentos que tuve de inmadurez y de inseguridad al ver que había otro exponente en mi ciudad que podía ver como una amenaza cuando estábamos creciendo, es cierto cunado hablan de que la sabiduría la da los años. Hoy sos un gran orgullo para mí y para mi país. Sos casi como un hermanito al que me llena de alma ver su madurez y lo lejos que ha llegado. Eres una súper estrella y sé que hoy también sos una súper persona”, redactó el artista detrás de temas como Mi gente.

La respuesta de Maluma

Maluma compartió el mensaje en julio de este año, y escribió, en su Instagram, un texto con el que terminó de dejar en claro que las rivalidades no existen entre ellos.

“Don José y don Juan. Aquí estamos después de varios años celebrando la vida y la carrera del otro. Las diferencias ya no existen y la vibra está más alta que nunca. Te quiero, te admiro, te respeto. Que vengan los éxitos en abundancia porque lo merecemos y hemos trabajado como un hp por eso”, dijo.

Ambos, en diferentes momentos de su vida, ante la prensa nacional e internacional han dejado en claro que se admiran profundamente. Maluma, en algún momento, en una entrevista con el programa Suelta la sopa, de Telemundo, aseguró que siempre lo ha tenido como un referente, incluso, relató, solía colarse a fiestas de 15 años para ver cantar a J Balvin.

Ahora, J Balvin y Maluma tienen carreras consolidadas en la industria de la música, incluso, a su lista de colaboraciones sumaron una más: una canción llamada Gafas negras que, aunque no ha sido lanzada oficialmente, mantiene a la expectativa a sus seguidores.