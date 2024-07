Maluma rompió el silencio sobre supuesta pelea en la Copa América: “no crean todo”

La final de la Copa América estuvo manchada por varias polémicas. El partido de Colombia Vs Argentina tuvo hora y media de retraso para comenzar, pues miles de personas entraron al Hard Rock Stadium a la fuerza generando escenas de caos.

Al finalizar el primer tiempo, la cantante barranquillera Shakira hizo una presentación que también generó controversia, pues, muchos aseguran que hizo playback.

Partido Colombia Vs Argentina. Fotografía por: Cortesía AFA

El resultado del juego que dejó como campeón una vez más a Argentina, también desató una ola de comentarios y reacciones. Algunos fanáticos tuvieron fuertes enfrentamientos y en redes sociales no han cesado las críticas en contra del árbitro que pitó el partido.

¿Maluma peleó luego de la final de la Copa América?

En redes sociales comenzó a circular un video donde, aparentemente, se observaba a Maluma discutiendo con algunos fanáticos. Las imágenes generaron una ola de comentarios en las redes, criticando la actitud del cantante antioqueño por, supuestamente, no dar ejemplo.

No obstante, el artista rompió el silencio y aclaró lo que realmente ocurrió, pidiéndole a sus seguidores que no se dejen creer de todas las cosas que ven en redes sociales, pues muchas veces son malinterpretadas por los internautas para generar controversia.

“Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando. Eso es mierda, no crean todo lo que ven por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso para gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y comenzaran a vibrar como lo estábamos haciendo nosotros porque el partido estaba muy tenso, muy difícil y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, afirmó el artista, no sin antes felicitar a la albiceleste por su triunfo. “Al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América”.

Los internautas no han dudado en comentar el mensaje de Maluma. “No sé por qué no le creo nada”, “contala como quieras, vimos lo que hiciste”, “Maluma provocó todo el tiempo a los argentinos”, “se le nota en la cara lo que le cuesta decirlo. Deja Maluma, anda pa ya”, “¿no será que quiere venir a hacer un show a argentina y le salió el tiro por la culata?”, “al menos intentó dar una excusa. Poco creíble”.