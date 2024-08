Maluma fue víctima de robo en Medellín y preocupó: “me tocó empezar de cero”

El cantante colombiano Maluma ha encendido las alarmas entre sus seguidores tras confesar haber sido víctima de un robo durante su visita a la Feria de las Flores en Medellín. A través de sus historias de Instagram, el artista expresó su indignación por el incidente, revelando que un ladrón aprovechó un descuido para sustraerle su teléfono celular.

“Estamos ya por acá en el paraíso, en casita. Pero escúchenme pues porque les tengo una historia más ‘peye’. Este fin de semana, mientras estábamos viendo a nuestra potranca con los amigos de Dos Aguas, de repente ¡pum! Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular. Iba a armar un escándalo, pero me arrepentí y dije ‘bueno, lo que fue, fue’”, contó con visible molestia.

A pesar de su enojo inicial, el intérprete decidió no tomar represalias y aceptó la situación. Sin embargo, las consecuencias del robo van más allá de la pérdida del dispositivo.

El mayor problema al que se enfrenta Maluma es la imposibilidad de recuperar su cuenta de iCloud. Debido a que las contraseñas fueron modificadas, se ha visto obligado a “empezar de cero” con todos sus datos y aplicaciones.

“El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas, así que me tocó empezar de cero. Estoy sin celular, este solo tiene Instagram y redes sociales, pero ando sin WhatsApp”, señaló.

Finalmente, aprovechó para enviarle un mensaje a quien le hurtó su dispositivo móvil: “si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas. No pueden dedicarse a robar, que ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos”.

Mensaje de Maluma a Abril Singer

Recientemente, la joven cantante santandereana, Abril Singer, sufrió un accidente de tránsito en Medellín al ser arrollada por una motocicleta cuando trataba de cruzar a pie una calle. Maluma había compartido escenario con ella en el 2022 en el estadio Atanasio Girardot. “Las lesiones son delicadas. Sigue hospitalizada, esperamos su evolución y podría tardar entre dos a tres meses la recuperación”, aseguró la mamá de la joven.

A través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, ‘Papi Juancho’ escribió: “Mi negra vamos que vamos que ud es invencible. Nos vamos a levantar más fuertes que nunca”.

La artista no dudó en responderle: “Amén papito. Las pruebas para los verdaderos guerreros”.