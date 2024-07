Maluma fue acusado de mal padre por radical decisión que tomó con su hija París

El pasado 9 de marzo, Maluma se convirtió en padre por primera vez. A través de sus redes sociales anunció el nacimiento de su hija París, fruto de su amor con su novia Susana Gómez.

En su cuenta de Instagram donde tiene 64 millones de seguidores, el artista ha presumido a su bebita, afirmando que esta experiencia de padre es lo mejor que le ha pasado en su vida.

¿Maluma busca niñera?

Hace unos días, el intérprete de Háwai sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba buscando una persona que le ayudara a cuidar su hija: “Buscando niñera, hojas de vida al DM”.

Algunas de sus seguidoras bromearon respondiéndole: “Soy niñera pero para los que se llaman Maluma”, “amo a París pero cuídenla ustedes. A mí me gusta el papá, no los niños”, “buscas la niñera para París o para ti”, “me avisan cuando salga la vacante de madrastra”.

¿Qué pasó con Maluma?

París cumplió 4 meses, por lo que Maluma no pasó por alto esa fecha especial para él, su novia y su familia. Para honrar la vida de su bebita, el artista publicó una serie de fotografías y videos mostrando cómo ha disfrutado su paternidad. Aunque por ahora no ha revelado el rostro de la niña, sus seguidores no han dudado en dejarle elogios.

Uno de los clips que publicó terminó generando polémica; incluso, algunos usuarios tildaron al cantante de mal padre. En las imágenes, se observa a Juan Luis, como es su nombre de pila, rapando a París.

Aunque es una costumbre común de América Latina, las redes sociales estallaron con fuertes comentarios hacia él, pues muchos no están de acuerdo con que le hagan eso a los bebés.

“¿Por qué no le dejan crecer cabello?”, “por qué la pelan, es tan lindo el pelito de recién nacido”, “no saben que el cabello (sea mucho o poco) está ahí por algo y para protegerlos del sol. No importa que sean (tres pelos) así como las pestañas, el cabello nos protege”, “todo iba bien hasta que vi cómo le rasuran la cabecita a la bebé”, “pobre París”, “es un mal papá, no piensa en que eso puede afectar la niña”. Por ahora, el artista ni su pareja se han referido al respecto.