Maluma confesó que Selena Gómez lo dejó en visto: “No sé si ella se enojó”

Los seguidores de Maluma y Selena Gómez siguen a la espera de una colaboración entre ambos. Aunque el colombiano ha manifestado su intención de querer trabajar con ella, las cosas no se han dado, incluso, en una entrevista otorgada a Entertainment Tonight, aseguró que la estadounidense le había dejado de contestar los mensajes.

También puedes leer: Clara Chía habría dejado a Piqué: Shakira sería la ‘manzana de la discordia’

“Eso fue raro. Nosotros, simplemente dejamos de hablar. Ella dejó de contestar mis mensajes. No sé si ella se enojó. No sé. Lo que sea. Pero ambos estábamos emocionados. Estábamos pensando en hacer la canción. Tengo un amigo que trabaja con ella, es su productor, y hablamos de ello (...) pero no sé. Si algún día tengo la posibilidad de trabajar con ella, sería genial, y si no, pues sigo aquí trabajando. Rompiéndola, no podemos parar”, dijo Maluma.

En el año 2018, Maluma manifestó que tenía alto interés en crear música con su colega estadounidense. EFE/Luis Eduardo Noriega A. Fotografía por: Luis Eduardo Noriega A.

En enero del 2021, Maluma encendió las redes luego de publicar un trino en el que hizo un llamado a sus colegas para que sean honestos a la hora de trabajar en equipo. Internautas dedujeron que el comentario era una indirecta a Selena Gómez. “Si no quieres trabajar con alguien déjaselo saber, hay tantas personas aun con la esperanza para que al final valga 0. Sinceridad ante todo”, redactó.

Por aquella época, Selena lanzó una canción llamada De una vez, y seguidores de la artista aseguraron que aquel tema había sido grabado con Maluma. El lanzamiento, sin embargo, se hizo en solitario. Quienes se unieron a la conversación en redes sociales comentaron que Maluma se habría molestado con Gómez al ver que la canción había salido sin su voz. Los rumores jamás se confirmaron.

Te puede interesar: Karoll Márquez fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2023′. Así fue su reacción

Maluma quería grabar con Selena Gómez, ¿qué pasó?

En el año 2018, Maluma, en una entrevista con Entertainment Tonight, hizo una invitación pública a Gómez para que ella aceptara colaborar con él. En aquel momento dijo que sería una gran oportunidad para él poder trabajar con ella. Luego de ello, Selena Gómez lanzó un EP llamado Revelación, un compilado de canciones en español.

En aquel disco tuvo una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro llamada Baila conmigo. También incluyó una canción con Myke Towers a la que tituló Dámelo to’. La cantante, el 28 de agosto, lanzó una nueva canción llamada Single Soon. Con ella anunció su regreso a la escena musical y le dio la bienvenida a su nuevo álbum.

“Hace tiempo que me pedían música nueva. Ya que no he terminado con SG3, quería lanzar una divertida canción que escribí hace un tiempo, que es perfecta para el final del verano”, redactó Selena Gómez en sus redes sociales la anunciarla.