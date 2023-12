Maluma cantó encubierto, y con un grupo de mariachis, en las calles de México

Luego de terminar su gira Don Juan World Tour 2023, que lo llevó por varios escenarios de Estados Unidos, Maluma se tomó un descanso para compartir con su familia, en especial, para consentir a Susana, su novia y a París, la bebita que esperan. “Con sentimientos encontrados, como siempre que termino, porque se nos fue muy rápido, pero también felices de regresar a casa y cuidar de nuestra gorda, París”, redactó.

Para el reguetonero esta es una época muy feliz, pues uno de sus sueños era formar una familia y convertirse en padre. y su anhelo se cumplió, y con el videoclip de Procura anunció que sería papá por primera vez.

Maluma ha disfrutado de su descanso en Medellín, de la playa y de México, dónde llamó particular atención.

Maluma sorprendió cantando rancheras en México

Juan Luis Londoño, nombre de pila del artista paisa, ha subido contenido a sus redes sociales de los viajes mencionados, generando muchos comentarios entre sus seguidores, pero en especial uno de sus videos impactó por lo insólito. En el clip, Maluma aparece cantando por las calles de San Miguel de Allende, pero nadie descubre su identidad. El colombiano, acompañado de mariachis, cantó Hermoso cariño, canción interpretada por el fallecido Vicente Fernández.

El intérprete de Según quién logró pasar desapercibido pasó desapercibido gracias un truco de vestuario: tapó su cara con un pañuelo azul y usó gafas y gorra negras. Sus seguidores comentaron que había sido una lástima no haber estado ese día, en ese lugar, al mismo tiempo que Maluma.

“Lo vi y sin saber dije: ese wey se parece al Maluma”, “¿Cómo que nunca me toca toparme con papi Juancho?”, “Y yo aquí viviendo en el centro y ni en cuenta”, “Casi nos lo encontramos”, “Tan cerca y tan lejos”, “Maluma, ¿por qué no me avisas?”, se lee en la sección de comentarios.