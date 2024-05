Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía: “Estoy brava con usted por meterme cachos”

Maleja Restrepo y Tatán Mejía conforman una de las parejas más queridas y estables del entretenimiento colombiano. Su historia juntos suma más de 13 años y producto de su romance nacieron Guadalupe y Macarena, de 12 y 6 años, respectivamente.

Su vida de familia se ha convertido en un ejemplo para sus millones de seguidores, quienes fueron sorprendidos con una inesperada publicación que hizo la pareja en días recientes.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo Fotografía por: Instagram @maleja_restrepo

¿Tatán Mejía le fue infiel a Maleja Restrepo?

A través de un video que la presentadora compartió por medio de Instagram, comentó de forma divertida la razón por la que se despertó de malgenio el pasado jueves: soñó que su esposo y padre de sus hijas le era infiel. Lo curioso del caso es que aquel sueño estuvo lleno de detalles, pues incluyó el nombre de la otra mujer.

“Sebastián yo amanecí brava con usted, tengo que hacerle una pregunta: ‘¿Usted tiene una novia que se llama Paulina o una moza que se llama Paulina?’ Y le tengo el apellido y todo, ¿tiene o no tiene?”, fue el reclamo que le hizo Maleja Restrepo a Tatán Mejía, por supuesto, a modo de broma.

“Estoy brava con usted por meterme los cachos en el sueño […] Dormí bien, pero soñé eso y me dio una rabia ¡Cuidadito con esas Paulinas!”, agregó la caleña, mientras su esposo, entre risas y sorpresa, negó todas las ‘acusaciones’ en su contra.

¿Por qué Maleja Restrepo y Tatán Mejía no están en ‘La casa de los famosos’?

En charla con Impresentables, espacio de la emisora Los 40, el finalista de MaterChef Celebrity Colombia (2022) aseguró que la producción del reality show le propuso, así como a su esposa, presentar el Aftershow. Sin embargo, Velásquez y Tejeiro fueron quienes se quedaron con el trabajo.

“Teníamos la posibilidad de presentar ‘La Casa de los Famosos’, la parte virtual, pero no lo rechazamos. Entró Lina Tejeiro, que es una genio, y se quedó con el personaje (…) y Roberto es alguien que se merecía esa oportunidad, entonces sí prefiero que la tenga él y no yo (…) Él es una de las personas más impresionantes que yo he conocido en mi vida, talentoso y echado para adelante”, comentó Tatán Mejía.

Por sorpresa para muchos, el también motociclista e influenciador aseguró que no quería estar en La casa de los famosos, pero estaba dispuesto a aceptar el reto por acompañar a Maleja Restrepo, quien sí deseaba vivir la experiencia.

“Yo no quería, mi mujer sí. Ella le dice que sí a todo, pero lo iba a hacer por ella: ‘Hágale mi amor, yo la acompaño y lo hago por usted’. A mí no me tiene que gustar todo, entonces íbamos para adelante con eso, pero me gustó que haya quedado Robert, se merecía esa oportunidad”, concluyó.