Maleja Restrepo habló de su problema de salud. ¿Qué tiene?

En medio del estreno del nuevo reality del canal RCN, La casa de los famosos, hubo rumores acerca de la presencia de Maleja Restrepo y Tatán Mejía en la lista de las 22 celebridades que conforman el elenco. Ellos mismos mencionaron, a través de sus redes sociales, que era falsa la información, y que nunca hubo planes de estar en el formato que presentan Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

La pareja de esposos, que tiene dos hijas llamadas Macarena y Guadalupe, es muy cercana a sus seguidores, por lo que no dudaron en hablar honestamente del tema para desmentir los chismes a su alrededor.

Recientemente, la caleña, aprovechando su interés para mantener su comunicación con sus fanáticos, habló del padecimiento físico que hoy padece. A través de un video subido a su cuenta de Instagram, mencionó cómo se encuentra en la actualidad y qué pasos ha tomado para mantener su salud bajo bienestar.

¿Qué tiene Maleja Restrepo?

“Siento y pienso que, si uno anticipa las cosas puede tener un gran resultado y sobre todo cuando uno tiene una condición; en este momento tengo una condición desde hace años con mi tiroides, que está muy controlada gracias a mi endocrinóloga”, reveló la presentadora.

La también actriz ya había hablado del tema con anterioridad, precisamente, porque algunos de sus seguidores le habían preguntado acerca de la pequeña malformación que tiene en su cuello, justamente, a la altura de la tiroides.

En el 2022, la influencer mencionó que ya había tenido un fuerte susto con el tema de su salud, y que por eso estaba tan ‘juiciosa’ haciéndose estudios y exámenes.

“Oigan, el día de hoy les quiero hablar de algo que me preguntan un montón y yo sé que me lo sugieren más que todo con mucho amor y es que me dicen mucho que me vaya a hacer revisar la tiroides porque se me ve muy abultado el tema acá (...) desde hace más o menos cuatro años me toca hacerme unos controles anuales, hacer una ecografía de tiroides anual, porque hace cuatro años pasé un gran susto. Me tuvieron que hacer una biopsia de tiroides y todo, gracias a Dios estaba todo muy bien”, comentó por aquellos días.