Maleja Restrepo golpeó a actor que se sobrepasó con ella en conocido programa

A menudo, los actores enfrentan situaciones inesperadas en las producciones para las cuales participan. Tal y como le sucedió a Maleja Restrepo, quien confesó los detalles del momento en que uno de sus colegas se sobrepasó durante las grabaciones de una conocida serie de televisión.

Lee aquí: Caterine Ibargüen resultó llorando por pelea con Roberto Cano en ‘MasterChef’

Maleja Restrepo ha actuado en 'Enfermeras', 'Sala de urgencias', 'La selección', 'Niños ricos, pobres padres', entre otras producciones. Fotografía por: Instagram @maleja_restrepo

El actor que se sobrepasó con Maleja Restrepo

En una entrevista con el programa Impresentables, de la emisora Los 40 Colombia, a la también presentadora le preguntaron por su peor beso en televisión y sorprendió al contar una amarga experiencia.

Según Maleja Restrepo, estaba en las grabaciones de unas escenas para Mujeres al límite, serie de televisión que Caracol Televisión produjo y transmitió entre julio de 2010 y noviembre de 2016, cuando uno de sus compañeros tuvo un comportamiento inadecuado con ella. Tanto así que su reacción fue pegarle una cachetada.

“Un pelado me metió la lengua ¡No saben la rabia que a mí me dio eso! […] Era un actor y yo, obviamente, le pegué una cachetada. Me tuve que retirar un momento, pues porque mucho abusador ¡Muy mal!”, fueron las palabras con las que la vallecaucana de 39 años se refirió a este hecho.

La picante confesión de Maleja Restrepo sobre Tatán Mejía

Valentina Taguado, locutora de Impresentables, aprovechó la visita de Restrepo para conocer algunos detalles íntimos sobre la relación amorosa que tiene con el motociclista y presentador Tatán Mejía. Por esa razón, le preguntó cada cuánto suelen tener intimidad.

Maleta Restrepo, fiel a su estilo, contestó sin titubeos y resolvió esta ‘caliente’ duda: “Nosotros estamos juntos cada tres días. No es ley, pero sí intentamos que sea cada tres días. A nosotros nos encanta estar juntos. Nos entendemos, él sabe lo que me gusta, yo lo que le gusta a él y es muy rico”.

Vea también: Así fueron los últimos minutos de vida de Darío Gómez. Su hija menor contó crudos detalles

“Todas las veces son totalmente diferentes, por lo que esto hace que nuestra relación llegue a otro nivel. Intentamos varias cosas para no caer en la monotonía, por lo que cada tercer día no vivimos lo mismo”, explicó Maleja, quien insistió en la importancia de la espontaneidad y la innovación en su vida amorosa con Tatán Mejía.