Majida Issa, ‘La Diabla’, no consigue trabajo. Esto fue lo que dijo

Majida Issa es considerada una de las actrices y cantantes más talentosas de la televisión colombiana. Entre las producciones más importantes de las que ha hecho parte se encuentran: El cartel de los sapos, La quiero a morir, La ronca de oro, Lady, la vendedora de rosas, Sin senos sí hay paraíso, La Guzmán, Noticia de un secuestro, entre otras.

Te puede interesar: Sebastián Yatra sufrió un accidente: “me lesioné bastante”. ¿Qué le pasó?

Premios Platino 2023: Majida Issa se lleva el galardón a Mejor Actriz de Reparto Fotografía por: GettyImages

El pasado 22 de abril la colombiana recibió un Premio Platino a ‘Mejor actriz de reparto’ por Noticia de un secuestro, producción en la que interpretó a Diana Turbay.

Más noticias de famosos Alejandra Giraldo: emotivo comercial de Caracol TV puso sentimental a muchos Con un tierno y emotivo video, liderado por la presentadora de ‘Noticias Caracol’ Alejandra Giraldo, Caracol Televisión hizo llorar a más de uno en honor al Día de la Madre. ¡Míralo aquí! Leer aquí: Alejandra Giraldo: emotivo comercial de Caracol TV puso sentimental a muchos Acróstico de Shakira: estos son los mensajes ocultos para Gerard Piqué Shakira conmovió con su nueva canción ‘Acróstico’, dedicada a sus hijos Milan y Sasha. También le habría enviado un profundo mensaje a Piqué. Leer aquí: Acróstico de Shakira: estos son los mensajes ocultos para Gerard Piqué

Majida Issa: su lucha con el desempleo

En algunos momentos de sus vidas, los actores se ven enfrentados a dos importantes escenarios: cuando tienen trabajo por una larga o corta temporada en múltiples grabaciones y cuando, después de eso, duran un buen tiempo desempleados.

Aunque la mayoría de seguidores ve el éxito que han tenido en su carrera, pocos se fijan en todo lo que tienen que hacer para salir adelante. La lucha de la mayoría de los actores es contra el desempleo. Cada vez que terminan un proyecto deben comenzar a realizar castings. En algunos casos empiezan rápido a trabajar nuevamente, pero hay otros que se demoran más.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tal es el caso de la actriz Majida Issa, quien, en una entrevista con el programa Lo sé todo, reveló que después de grabar Noticia de un secuestro no ha sido seleccionada para una nueva producción. “Desde que yo hice ‘Noticia de un secuestro’, que fue en mayo del año pasado, llevo casi un año sin trabajo. Yo creo que lo más difícil cuando no estás trabajando es que sientes que nada está fluyendo y frustración porque de pronto no te salieron los proyectos que tú querías”, aseguró.

De acuerdo con sus declaraciones, aunque se ha presentado en varios castings no ha resultado ninguno. “Cuando llevas cinco o seis ‘castings’ y la respuesta es no, no, no, yo creo que lo más difícil es controlar la cabeza y decir: ‘Okay, no es para mí. Respira’”.

Un año difícil para Majida Issa

La también cantante reconoció que luego de la pandemia por el covid-19 muchos aspectos cambiaron en su vida. Retomar después de esa pausa obligatoria, no ha sido nada fácil. “Sin lugar a dudas el año pasado fue muy confrontante, muy duro. Después de la pandemia, volver a arrancar otra vez para mí fue difícil; emocionalmente también lo fue. Lo difícil está en trabajar con la respuesta ‘no’, que es una constante en nuestra carrera. Uno debe aprender a lidiar con eso”.