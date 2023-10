Mabel Moreno reveló hace cuánto tiempo está soltera: “vamos a ver qué pasa”

Mabel Moreno ha tenido destacados papeles en producciones como La ley del corazón y La reina del Flow. Su imagen es referente de los talentos que tiene el país en lo que respecta a las artes escénicas. La bogotana, además de ser reconocida por su trabajo, lo es por su belleza y estilo.

Su vida personal ha generado varias preguntas, algunas de ellas sobre el amor. Recientemente, la artista de 40 años habló de romances. Fue en una entrevista con Buen Día Colombia, donde entregó pistas, y aclaró si está soltera o está compartiendo su vida con alguien.

“¿Mabel, hace cuánto no tienes novio?”, le preguntó Viena Ruiz, una de las presentadoras del programa. “Eh… un tiempito”, contestó Moreno, entre risas. “Digamos que ahorita estoy… vamos a ver qué pasa”, añadió Moreno, quien, al parecer, estaría saliendo con alguien y con expectativas dar el siguiente paso.

La vida amorosa de Mabel Moreno

La relación entre Mabel y el actor Iván López fue muy mediática. De su noviazgo con el artista bogotano, que duró cerca de dos años y terminó en 2019, habló en entrevista con Diva Rebeca. “Terminamos y volvimos muchas veces. Era un amor que se terminó cuando se tenía que terminar. Nunca hablamos de casarnos. Tomé sana distancia cuando terminamos”.

Mabel se casó cuando tenía 22 años, y en esa misma charla confesó que se casó muy joven. Con su esposo, de quien se divorció 8 años después, tuvo conflictos relacionados con su vida profesional.

“Mi alma me estaba pidiendo vida aún. A mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y eso me generó un conflicto donde tuve que enfrentarme, analizar lo que yo quería de mi vida. Separarme, tomar esa decisión no fue fácil, pero era lo que estaba sintiendo en el fondo del corazón (...) él era un hombre que no quería que yo volara y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer para mantener ese matrimonio”, recordó.