Luly Bossa reveló cuál fue la última voluntad de su hijo Ángelo antes de fallecer

El pasado 9 de marzo, la actriz Luly Bossa compartió por medio de sus redes sociales la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo Ángelo, producto de una fuerte virosis, agudizada por una una distrofia muscular que sufría desde su nacimiento.

Mi Angelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro ni funeraria, ni nada de eso. Quiero darle una despedida como Dios manda. Necesito ayuda”, expresó en su momento.

Te puede interesar: Luly Bossa reveló la emotiva carta que le escribió su hijo Ángelo antes de morir

La petición de Ángelo antes de fallecer

En medio de una transmisión por su cuenta de Instagram, la actriz de ‘Las muñecas de la mafia 2′ confesó que días antes de que falleciera su hijo, él había hecho algunos comentarios referentes a la muerte, solo que ella no se había percatado.

En una de las conversaciones, Ángelo expresó que no quería que se lo comieran los gusanos, dando a entender que quería ser cremado, petición que Luly cumplió. Además, aseguró que tampoco deseaba que lo enterraran a las afueras de la ciudad como a su abuela.

Luly Bossa confesó que extraña las rutinas diarias con su hijo, pero también aseguró que él ya se sentía agotado de las terapias, sin embargo, ella luchaba para que él no se diera por vencido. Aquí la transmisión en vivo.

Te puede interesar: Las Kardashian están de luto. Kris Jenner lamentó la muerte de una de sus hermanas

La actriz agradeció a sus seguidores por la solidaridad y apoyo que le brindaron en la difícil situación y expresó que no quiere que olviden a su hijo, por ende, seguirá publicando videos de él en redes sociales.

“A veces me parece que es demasiado saturar las redes con videos de Ángelo, pero yo no quiero que se olviden de él, yo no quiero olvidarme de Ángelo. No quiero olvidar su rostro, sus manos tan divinas... esos dedos largos como de pianista, le decía yo que tenía unos dedos divinos. Yo no me quiero olvidar de Ángelo, y espero que ustedes no se olviden de él”, dijo.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea