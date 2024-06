Luly Bossa no aguantó y reaccionó a las críticas: “respeten, así como yo respeto”

En un sentido video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz Luly Bossa habló sobre la forma como está afrontando el duelo tras la muerte de su hijo Ángelo, ocurrida el pasado 9 de marzo por complicaciones médicas, y se refirió a varios comentarios negativos que le han escrito en dicha red social.

“Hola, estoy pasando por aquí porque se los debo y me lo debo. Bueno, quería hablar sobre el duelo, que es tan diferente de persona a persona, porque cada persona es un mundo y un universo distinto”, comienza hablando la barranquillera. Y aunque comenta que varias personas le han dicho que no tiene que darle explicaciones a nadie, desea hacerlo porque de pronto, ella opina diferente.

“Entiendo las personas piensan distinto y me parece que lo más loable es respetar lo que el otro siente. He estado callada mucho tiempo por ser muy respetuosa de lo que la gente dice… Entonces, si yo pienso distinto a lo que ustedes piensan es bonito que lo respeten, así como yo respeto. Uno no se debería meter en ese tipo de cosas, ni opinar en el cuerpo de la gente, ni nada esa vaina”, afirma Bossa.

La actriz enfrentó la perdió a su hijo Ángelo el 9 de marzo pasado. Fotografía por: Archivo

Estas son las críticas que ha recibido Luly Bossa

Aunque la actriz reconoce que el 99% de la gente la apoya, algo por lo que está muy agradecida, no falta uno que otro comentario negativo. “¿Por qué estás vestida de colores y se acaba de morir tu hijo? ¿Por qué te ríes?, yo estaría destrozada porque mi hijo se me murió, ¿por qué la plata se la gastó en…?... ¿Por qué sigues hablando de tu hijo?, ¿por qué no dejas a tu hijo en paz?, ¿por qué sigues publicando cosas de él?”, son las preguntas malintencionadas que le han formulado.

Luly fue enfática en defender su proceso y la forma como lo está llevando. “No, no, no, el duelo es mío, el hijo es mío, carne de mi carne y sangre de mi sangre”. En otro aparte dijo, “Yo a Ángelo lo lloro. Yo pienso que uno tiene que coger el toro por los cachos y yo en oración lo hago todos los días, en la madrugada con la ayuda de Dios; tengo un diario y digamos yo ahí me desahogo”.

Bossa finalmente le dio un mensaje claro a las personas que critican su manera de llevar el duelo y las publicaciones que realiza: “Entonces, el duelo es mío. ¿Y si publicar algo te molesta y te parece que yo no lo dejo en paz? Te puedes ir de la cuenta”.

Luly Bossa agradecida por lo vivido con Ángelo

La barranquillera mostró una gran fortaleza en todo el proceso vivido con Ángelo, quien padeció de distrofia muscular de Duchenne, enfermedad degenerativa que va debilitando los músculos, y hoy agradece cada instante que vivió con su hijo. “Ángelo me hizo, me transformó en otro ser humano que nunca hubiera resultado en lo que yo soy en día si yo no hubiera tenido la cantidad de dificultades que tengo. No cambio ni uno solo de los momentos, de los instantes que tuve a ese niño, desde que estuvo en mi vientre”.